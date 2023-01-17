Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, на сегодняшний день возможны разные сценарий, в том числе и те, о которых писали в Институте изучения войны.

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Три сценария от Мусиенко

Мусиенко предложил три собственных сценария, как дальше будут развиваться боевые действия. Сейчас россиянам важно стабилизировать линию фронта, ведь Украина пока не получила достаточное количество техники для контрнаступления. Хотя и от следующего "Рамштайна" ожидают много важных решения по военной помощи.

Российские оккупанты могут попытаться перевести все боевые действия в позиционную войну. А во время этого начать угрожать Западу намерениями перейти к агрессивным наступательным действиям, вбрасывая различные информационно-психологические операции. Таким образом, они захотят вновь поднять тему необходимости перемирия.

Второй сценарий – несколько похож. Ситуация в некотором смысле стабилизируется и начнется подготовка к наступательным действиям и со стороны Украины, и со стороны России. Тут будет борьба за инициативу – кто скорее сможет наступать на том или ином направлении.

Россияне могут пойти с Северо-Востока – Харьковщина, Луганщина, чтобы сорвать наши продвижения на Луганщине. Второе направление – продолжать биться лбом о Бахмут и Соледар, пытаясь там продвинуться. Еще одно направление – Запорожское. Оно как вспомогательное с точки зрения продвижения на Востоке. Не стоит откидать и наступления из Беларуси,

– отметил Мусиенко.

Еще один возможный сценарий – ВСУ скорее накапливают силы и средства и активно идут в наступление. Это был бы идеальный вариант.

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Пригожин имеет последний шанс что-то продемонстрировать

По мнению Мусиенко, новый командующий оккупантов Валерий Герасимов отодвинет на другой план владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Приход к руководству Герасимова – это отодвижение на задний план, в том числе в боях на Востоке, Пригожина. Мне кажется, что сейчас последний шанс Пригожина продемонстрировать что-то. Если не получится, то о его любых амбициях стоит забыть,

– считает Мусиенко.

Поэтому сейчас следует ожидать, что лобовые атаки вагнеровцев на Бахмут и окрестности Соледара будут продолжаться.

Россия может пойти в новое наступление