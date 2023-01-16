В эфире новостного телемарафона Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что россияне, вероятно, готовятся к последнему рывку. Об этом пишет 24 Канал.
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Когда Россия может попытаться повторить наступление
Россия может попытаться совершить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте. Украина каждый день готовится к возможному наступлению.
Это может быть и годовщина. Для них эти даты являются сакральными вещами. Это может быть и в марте. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день и мы готовимся,
– сказал Данилов.
Он добавил, что Владимир Зеленский ежедневно общается с международными партнерами и обсуждает с ними оружие, которое они могут предоставить ВСУ.
Первый вопрос с которого начинается разговор и которым заканчивается, это оружие,
– сказал Данилов.
Север Украины готовится к потенциальному наступлению из Беларуси
- Россия регулярно опрокидывает военную технику, в частности авиацию, в Беларусь якобы на обучение. В частности, 15 января на военную авиабазу в Барановичах из Курска прибыли по меньшей мере по 4 истребителя Су-34 и Су-30.
- Сейчас ударных группировок на территории государства диктатор Лукашенко пока не сформирован, однако Украина сторона рассматривает риск повторного вторжения по этому направлению.
- В то же время Север нашего государства активно готовится к тому, чтобы дать отпор захватчикам. Вдоль всей украинско-белорусской границы активно строят инженерные, фортификационные сооружения и копают противотанковые рвы. В Чернигове также готовы к вероятному повторному вторжению со стороны России.