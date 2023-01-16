Недавно стало известно, что Беларусь начала общие летные учения с Россией. Это вызвало обеспокоенность у значительной части украинского общества относительно того, что оккупанты, в частности, готовятся к высадке десанта на территории Киевской области. Однако со слов представителя Воздушных Сил Юрия Игната в эфире национального телемарафона понятно, что такой сценарий развития событий маловероятен.
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Россия "упустила" свой шанс
Спикер ВСУ отметил, что если России не удалось реализовать план с высадкой десантных войск на украинские аэродромы в первые недели полномасштабного вторжения, то, очевидно, не удастся сделать это сейчас.
На сегодняшний день это нереалистичный сценарий абсолютно,
– констатировал Игнат.
Кроме того, он отметил, что перед 24 февраля никто не ожидал, что российский диктатор Путин начнет столь дерзкую и одновременно безрезультатную операцию по захвату всего нашего государства. Было мнение о том, что усилятся военные действия на Донбассе, однако кремлевский вождь решил также "брать Киев за три дня".
Попытка захватить киевские аэродромы в феврале и марте
В первые недели вторжения военные вражеского государства пытались захватить, по словам спикера, около 4 аэродромов в окрестностях столицы с помощью десанта. Речь идет, в частности, об аэродромах в Борисполе, Гостомеле и Василькове. Захватчики тогда совершили высадку из десятков транспортных самолетов ИЛ-76, однако им не удалось достичь желаемых результатов.
Тогда не удалось оккупантам это сделать – не удастся и сейчас. Такой сценарий – пролететь просто так в столицу и взорвать десант из ИЛ-76 – не удастся никоим образом. Да и до границы им не удастся долететь. Поэтому можно спать спокойно,
– подчеркнул Игнат.
Север Украины готовится к потенциальному наступлению из Беларуси
- Россия регулярно опрокидывает военную технику, в частности авиацию, в Беларусь вроде бы на обучение. Собственно, в воскресенье, 15 января, на военную авиабазу в Барановичах из Курска прибыли по меньшей мере по 4 истребителя Су-34 и Су-30.
- Это повышает уровень тревожности относительно того, что оккупанты повторно нападут с севера или интенсивнее будут обстреливать из Беларуси критическую инфраструктуру. Однако следует отметить, что ударных группировок на территории государства диктатора Лукашенко пока не сформировано.
- В то же время Север нашего государства, в частности Ровенщина, активно готовят к тому, чтобы дать отпор захватчикам. На границе активно строят инженерные, фортификационные сооружения и роют противотанковые рвы.