Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. По его словам, жители ежедневно готовятся к обороне населенных пунктов области.

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Как укрепляют границу в Ровенской области

Коваль сообщил, что на севере области активно строят инженерные, фортификационные сооружения и роют противотанковые рвы.

Все 229 километров с Беларусью укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь нашего региона, если власти Беларуси разрешат им начать наступление,
– говорится в сообщении.

Глава ОВА заверил, что у местного населения боевое настроение – люди готовы защищать свою территорию. По его словам, в Ровенской области живут люди, которые никому не позволят прийти в их дома, обидеть их детей, жен и матерей.

Местные жители ежедневно, как добровольцы, приходят рыть рвы против танков, помогают делать соответствующие ограждения и фортификационные сооружения. Есть и те, кто постоянно трудится даже в праздничные дни.

Почему россияне не пройдут

Кроме боевого населения есть еще и ВСУ, Территориальная оборона, пограничные войска и добровольческие формирования каждой из 64 территориальных общин нашего региона.

Стоит отметить, что добровольцы ровенских общин ежедневно проходят боевые согласия, оттачивают навыки стрельбы, тактику и стратегию войны в условиях их территорий.

"В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровенской области – это сплошные леса и болота. Только безумец решится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел. Север Ровенщины превратится в кровавые болота, если Россия откроет еще один фронт из стороны Беларуси", – сказал Коваль.

Он заверил, что Ровенщина готова к возможному наступлению, жители будут сражаться за нашу независимость.

Что известно об угрозе со стороны Беларуси

  • По направлению границы с Украиной Беларусь держит уже долгое время около 5 – 6 подразделений, которые, как отмечают в Беларуси, усиливают границу с Украиной, потому что вроде бы она несет какую-то угрозу.
  • Из-за теплой зимы вокруг границы Украины с Беларусью образовались километры обрывчатых берегов рек, густой ил и залитые водой поля. Такие природные условия значительно усложнят наступление захватчиков.
  • Более того, спикер подразделения Сергей Хоминский отметил, что у Украины есть еще один полезный союзник – местная популяция бобров. Когда они строят свои дамбы, обычно люди их разрушают, но в этом году они не сделали из-за войны, поэтому сейчас везде вода.
  • Заметим, что Россия систематически опрокидывает технику и личный состав в Беларусь. 5 января туда поступила партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин для белорусских сил спецопераций