Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. По его словам, жители ежедневно готовятся к обороне населенных пунктов области.

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Как укрепляют границу в Ровенской области

Коваль сообщил, что на севере области активно строят инженерные, фортификационные сооружения и роют противотанковые рвы.

Все 229 километров с Беларусью укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь нашего региона, если власти Беларуси разрешат им начать наступление,

– говорится в сообщении.

Глава ОВА заверил, что у местного населения боевое настроение – люди готовы защищать свою территорию. По его словам, в Ровенской области живут люди, которые никому не позволят прийти в их дома, обидеть их детей, жен и матерей.

Местные жители ежедневно, как добровольцы, приходят рыть рвы против танков, помогают делать соответствующие ограждения и фортификационные сооружения. Есть и те, кто постоянно трудится даже в праздничные дни.

Почему россияне не пройдут

Кроме боевого населения есть еще и ВСУ, Территориальная оборона, пограничные войска и добровольческие формирования каждой из 64 территориальных общин нашего региона.

Стоит отметить, что добровольцы ровенских общин ежедневно проходят боевые согласия, оттачивают навыки стрельбы, тактику и стратегию войны в условиях их территорий.



"В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровенской области – это сплошные леса и болота. Только безумец решится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел. Север Ровенщины превратится в кровавые болота, если Россия откроет еще один фронт из стороны Беларуси", – сказал Коваль.



Он заверил, что Ровенщина готова к возможному наступлению, жители будут сражаться за нашу независимость.

Что известно об угрозе со стороны Беларуси