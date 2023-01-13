Из-за теплой зимы вокруг границы Украины с Беларусью образовались километры обрывчатых берегов рек, густой ил и залитые водой поля. Такие природные условия значительно усложнят наступление захватчиков.

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Как бобры противостоят наступлению

Пока угроза повторного наступления россиян из Белоруссии сохраняется, бригады территориальной обороны готовы защищать свою землю. В частности, Волынская бригада ТРО сейчас проводит обучение в районе труднопроходимых озер с холодной водой.

Военные говорят, что очень мягкая зима создала идеальные условия для защиты от россиян. Спикер подразделения Сергей Хоминский отметил, что у Украины есть еще один полезный союзник – местная популяция бобров.

Когда они строят свои дамбы, обычно люди их разрушают, но в этом году они не сделали из-за войны, поэтому сейчас везде вода,

– сказал он.

В свою очередь, аналитик Конрад Музыка отметил, что хотя наращивание российских войск можно наблюдать в Беларуси, атака на северо-запад Украины со стороны Беларуси столкнется с огромными трудностями.

По его словам, север Украины – это ужасное место для проведения наступательной операции: там много водотоков, очень мало дорог.

Это позволяет украинским силам легко направлять движение российских войск в определенные районы, где они будут обстреляны артиллерией.

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