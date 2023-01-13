Из-за теплой зимы вокруг границы Украины с Беларусью образовались километры обрывчатых берегов рек, густой ил и залитые водой поля. Такие природные условия значительно усложнят наступление захватчиков.
Читайте также Беларусь привела в боевую готовность артиллерийские части
Как бобры противостоят наступлению
Пока угроза повторного наступления россиян из Белоруссии сохраняется, бригады территориальной обороны готовы защищать свою землю. В частности, Волынская бригада ТРО сейчас проводит обучение в районе труднопроходимых озер с холодной водой.
Военные говорят, что очень мягкая зима создала идеальные условия для защиты от россиян. Спикер подразделения Сергей Хоминский отметил, что у Украины есть еще один полезный союзник – местная популяция бобров.
Когда они строят свои дамбы, обычно люди их разрушают, но в этом году они не сделали из-за войны, поэтому сейчас везде вода,
– сказал он.
В свою очередь, аналитик Конрад Музыка отметил, что хотя наращивание российских войск можно наблюдать в Беларуси, атака на северо-запад Украины со стороны Беларуси столкнется с огромными трудностями.
По его словам, север Украины – это ужасное место для проведения наступательной операции: там много водотоков, очень мало дорог.
Это позволяет украинским силам легко направлять движение российских войск в определенные районы, где они будут обстреляны артиллерией.
Россия стягивает силы и технику в Беларусь: что известно
- Очередной военный груз из России прибыл в Беларусь 9 января. В Витебскую область прибыли 40 вагонов: 15 пассажирских; 10 крытых с снаряжением и боеприпасами и 15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной военной техникой;
- По данным мониторинговой группы Белорусский Гаюн в пассажирских вагонах могли находиться около 750 человек.
- Заметим, что Россия систематически опрокидывает технику и личный состав в Беларусь. 5 января туда поступила партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин для белорусских сил спецопераций
- Уже на следующий день в Беларусь из России доставили очередной эшелон с военной техникой. На многих грузовиках есть опознавательный символ "Z". В эшелоне прибыло около 43 единиц КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитных установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды.