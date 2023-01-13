Такое сообщение появилось на сайте минобороны Белоруссии. Заявили, что артиллерийские подразделения 11 отдельной механизированной бригады привели в готовность к выполнению задач по назначению.

Кстати говоря В Пентагоне оценили, насколько реальны признаки подготовки наступления из Беларуси.

В Беларуси даже послали проверять выполнение задания начальника генштаба Виктора Гулевича.

Угроза наступления из Беларуси: последние новости

В январе в Беларусь опрокидывают российскую технику и личный состав. В Генштабе ВСУ подтверждают эту информацию, но отмечают – признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Однако во второй половине января Россия и Беларусь планируют совместные авиационные учения. Там наращивают общую авиационную группировку. К примеру, на аэродром в Мачулище перебазировали по меньшей мере 10 вертолетов типа Ми-8, Ми-24. Кроме того, там разместить оперативно-тактическую авиацию. Кстати, это может означать, что в Украине участятся воздушные тревоги.

В Пентагоне заявляют, что пока не видят признаков подготовки наступления из Беларуси. Отметим, что угроза Беларуси существует постоянно. Однако даже полшага оттуда получат достойный отпор.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что для наступления с Севера на Украину нужно иметь больше людей Не 10 – 20 тысяч, а 60 – 80 тысяч человек ударной группировки.