Таке повідомлення з'явилось на сайті міноборони Білорусі, передає 24 канал. Заявили, що артилерійські підрозділи 11 окремої механізованої бригади привели у готовність до виконання завдань із призначення.

До речі У Пентагоні оцінили, наскільки реальні ознаки підготовки наступу з Білорусі

У Білорусі навіть послали перевіряти виконання завдання начальника генштабу Віктора Гулевича.

Загроза наступу з Білорусі: останні новини

У січні до Білорусі перекидають російську техніку та особовий склад. У Генштабі ЗСУ підтверджують цю інформацію, але наголошують – ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Проте у другій половині січня Росія та Білорусь планують спільні авіаційні навчання. Там нарощують спільне авіаційне угруповання. Наприклад, на аеродром в Мачулищі перебазували щонайменше 10 вертольотів типу Мі-8, Мі-24. Крім того, там мають розмістити оперативно-тактичну авіацію. До речі, це може означати, що в Україні почастішають повітряні тривоги.

У Пентагоні заявляють, що наразі не бачать ознак підготовки наступу з Білорусі. Зазначимо, що загроза з Білорусі існує постійно. Однак навіть пів кроку звідти отримають гідну відсіч.

Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що для наступу з Півночі на Україну треба мати більше людей. Не 10 – 20 тисяч, а 60 – 80 тисяч осіб ударного угруповання.