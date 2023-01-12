Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Крім того, незабаром розпочнуться спільні льотні навчання Росії й Білорусі.

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Лукашенко буде "созєрцать" надалі

Подоляк зазначив, що Лукашенко буде "созєрцать" і надалі. Якщо людина хоче продовжувати жити після 28 років класичного тоталітарного одноосібного правління у "королівстві кривих дзеркал", то нехай собі живе. Нехай говорить про мир або ж що він "найвеличніший лідер демократичного світу"

Нехай все це говорить. Пропаганда є пропагандою, вона не розрахована на нас, Європу чи цивілізований світ. Тому він і є ізольованим. Він може продати її лише на території Білорусі, навіть в Росії це не продається. Адже ненаситна кровожерна маса людей в Росії хоче, щоб Білорусь взяла участь у війні,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

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Бажання Росії

Він продовжив, що Росія хоче втягнути Білорусь у війну, аби:

Трохи зменшити втрати своїх. Росіяни ж дуже "добрі" – вони хочуть, щоб гинули ще й діти інших народів. Це принцип Росії: ми прийдемо все нищити, але хочемо, щоб вмирали не тільки ми, а й наші союзники.

Бодай якось остаточно "замазати" Білорусь, щоб потім Росія та Білорусь сиділи поряд на лаві підсудних і один на одного "кидали каміння".

Утім для наступу з півночі на Україну треба врахувати кілька факторів:

Треба мати математичні спроможності – певну кількість людей. Не 10 – 20 тисяч, а набагато більше – 60 – 80 тисяч осіб ударного угруповання.

Потрібна величезна кількість техніки, тобто 2 – 3 тисячі танків, бронетранспортери, артилерійські системи та РСЗВ. Це величезна кількість техніки, якої сьогодні Росії не вистачає на ключових напрямках – Донецькому, Луганському, Запорізькому чи Херсонському. Росії немає звідки взяти її.

Місцевість, тобто географія. Там не відкритий простір як в Херсонській, Луганській чи Донецькій областях, там – ліси, мало доріг, болота. І там є наша оборона – ТрО. Абсолютно інша психологічна та військова готовність. У нас також йдуть навчання. Там взагалі дуже круті хлопці.

"У нас взагалі, усі, хто перебувають на передньому краї – це дуже круті хлопці. Незалежно від того, на Донецькому, Північному чи Південному напрямку вони сьогодні. Усі є свідомими щодо того, що робитимуть, якщо хоча б пів кроку з території Білорусі хтось зробить на нашу територію", – наголосив Подоляк.

За його словами, можна бути певними – це буде жахлива історія для Білорусі. Повертаючись до Лукашенка – він дуже "хитророзумна" людина. Саме так – одним словом. Він чітко розуміє наслідки, якщо зайде на територію України.

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