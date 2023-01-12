Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Кроме того, скоро начнутся совместные летные учения России и Беларуси.

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Лукашенко будет "созерцать" дальше

Подоляк отметил, что Лукашенко будет "созерцать" и дальше. Если человек хочет продолжать жить после 28 лет классического тоталитарного единоличного правления в "королевстве кривых зеркал", то пусть живет. Пусть говорит о мире или что он "величайший лидер демократического мира".

Пусть это все говорит. Пропаганда есть пропаганда, она не рассчитана на нас, Европу или цивилизованный мир. Поэтому он изолирован. Он может продать его только на территории Беларуси, даже в России это не продается. Ведь ненасытная кровожадная масса людей в России хочет, чтобы Беларусь приняла участие в войне,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

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Желание России

Он продолжил, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну, чтобы:

Немного снизить потери своих. Россияне очень "добрые" – они хотят, чтобы гибли еще и дети других народов. Это принцип России: мы придем все уничтожать, но хотим, чтобы умирали не только мы, но и наши союзники.

Как-нибудь окончательно "замазать" Беларусь, чтобы потом Россия и Беларусь сидели рядом на скамье подсудимых и друг на друга "бросали камни".

Впрочем, для наступления с севера на Украину нужно учесть несколько факторов:

Нужно иметь математические возможности – определенное количество людей. Не 10 – 20 тысяч, а гораздо больше – 60 – 80 тысяч человек ударной группировки.

Нужно огромное количество техники, то есть 2 – 3 тысячи танков, бронетранспортеры, артиллерийские системы и РСЗО. Это огромное количество техники, которой сегодня России не хватает на ключевых направлениях – Донецком, Луганском, Запорожском или Херсонском. России неоткуда взять ее.

Местность, то есть география. Там не открытое пространство как в Херсонской, Луганской или Донецкой областях, там – леса, мало дорог, болота. И там есть наша оборона – ТрО. Совершенно иная психологическая и военная готовность. У нас также идут учения. Там вообще очень крутые ребята.

"У нас вообще, все, кто находятся на переднем крае – это очень крутые ребята. Независимо от того, на Донецком, Северном или Южном направлении они сегодня. Все осознают то, что будут делать, если хотя бы полшага с территории Беларуси кто-то сделает на нашу территорию", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, можно быть уверенными – это будет ужасная история для Беларуси. Возвращаясь к Лукашенко – он очень "хитроумный" человек. Именно так – одним словом. Он ясно понимает последствия, если зайдет на территорию Украины.

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