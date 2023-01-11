Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал. Дело в том, что пока не сформирована надлежащая группировка – даже та, которая была в начале войны.

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Жданов напомнил, что 24 февраля 2022 года в Украину входило до 45 тысяч российских военных. "10 тысяч ничего не сделают. А еще 10 тысяч, разбросанных по всей Беларуси, тоже ничего не сделают", – утверждает он.

Известно, что 16 января в Беларуси начинаются учения авиации. Военный эксперт убежден, что до этого времени Россия не сможет собрать 45 тысяч личного состава, а именно – 4 – 5 дивизий.

Это невозможно на сегодняшний день. Поэтому вероятность сухопутного вторжения невысокая. Я не исключаю, конечно, но вероятность очень низкая,

– уверяет военный эксперт.

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Кроме того, учения носят летно-тактический характер. Это значит, объясняет Жданов, что будет работать в основном тактическая авиация – истребители, истребители-бомбардировщики, возможно, фронтовые бомбардировщики. Впрочем, с конца апреля – начала мая, в Белоруссии даже фронтовых российских бомбардировщиков не было. Как отмечает военный эксперт, были только истребители, а также несколько раз прилетали Ту-22 M3, которые без посадки заходили в воздушное пространство Беларуси и наносили ракетные удары по территории Украины.

"Я не думаю, что мы на грани грандиозного "шухера", как говорится в Одессе", – считает Жданов.

Главный момент

Более того, главный момент – для российской авиации наше небо закрыто. Как только они пересекут воздушное пространство – сразу же будут сбиты.

"Что-что, но для российской авиации мы свое небо закрыли. Осталось лишь настоять немного в закрытии неба для российских ракет", – подытожил Олег Жданов.

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