К тому же группировка войск России и Беларуси совершила марш техники. Об этом информирует 24 Канал.
Важно От боеприпасов к военным: Россия перекинула в Беларусь еще один эшелон с техникой
Беларусь и Россия нарастили силы ПВО
По плану командующего ВВС и войсками ПВО республики Беларусь осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны Беларуси и России,
– написали в минобороны Беларуси.
Отмечается, что зенитные ракетные подразделения выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство.
Марш техники России и Беларуси
В сети обнародовали видео, на котором можно увидеть, как одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады совершает марш в "назначенный регион для выполнения учебно-боевых задач". Это якобы происходит в рамках "согласования региональной группировки войск России и Беларуси".
Куда именно направляются военные – пока неизвестно.
Движение российской и белорусской техники: смотрите видео
Что сейчас происходит на территории Беларуси
- На территории Беларуси проведут летные учения вместе с российскими войсками с 16 января по 1 февраля.
- Военный эксперт Олег Жданов заявил, что главной целью лётно-тактических учений на территории Беларуси – будет определенная раздражительность как Украины, так и стран Балтии и Польши. Уже известно, что россияне будут использовать для обучения все полигоны на территории Беларуси.
- Кстати, недавно в Беларусь поступила партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин.
- Также 7 января Россия отправила в Беларусь еще один эшелон, в котором было 700 – 800 российских оккупантов.
- Так, только за два дня могли перебросить не менее 1 400 – 1 600 российских захватчиков.