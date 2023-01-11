К тому же группировка войск России и Беларуси совершила марш техники. Об этом информирует 24 Канал.

Важно От боеприпасов к военным: Россия перекинула в Беларусь еще один эшелон с техникой

Беларусь и Россия нарастили силы ПВО

По плану командующего ВВС и войсками ПВО республики Беларусь осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны Беларуси и России,

– написали в минобороны Беларуси.

Отмечается, что зенитные ракетные подразделения выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство.

Марш техники России и Беларуси

В сети обнародовали видео, на котором можно увидеть, как одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады совершает марш в "назначенный регион для выполнения учебно-боевых задач". Это якобы происходит в рамках "согласования региональной группировки войск России и Беларуси".

Куда именно направляются военные – пока неизвестно.

Движение российской и белорусской техники: смотрите видео

Что сейчас происходит на территории Беларуси