Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, сейчас угроза вторжения из Беларуси существует, но она достаточно мала. Украина фиксирует определенное движение сухопутных войск и военной техники как из России в Беларусь, так и наоборот.

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Выезжающие из Беларуси эшелоны преимущественно едут в Белгородскую и Ростовскую области России, после чего попадают в Донецкую и Луганскую области Украины.

Сегодня нет столь явного накопления сухопутной группировки на территории Беларуси. Угроза существует, но вероятность такого вторжения сейчас очень мала,

– заметил Жданов.

Будет много воздушных тревог

Как считает Жданов, главной целью летно-тактических учений на территории Беларуси будет определенное раздражение как Украины, так и стран Балтии и Польши. Уже известно, что россияне будут использовать для обучения все полигоны на территории Беларуси.

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Это означает, что каждый раз при взлете этой армады самолетов в Украине будут объявлять воздушную тревогу. Ведь неизвестно, не решат ли в этот момент оккупанты запустить ракеты.

Не знаем, будет ли удар или нет. Куда они будут стрелять – на полигонах по мишеням или Украине. И это продлится 2 недели. Будем постоянно дергаться в этих тревогах и прятаться в укрытиях. Но готовность к отражению атаки должна быть постоянна,

– заметил Жданов.

Угроза наступления из Беларуси: коротко