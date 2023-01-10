Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, зараз загроза вторгнення з Білорусі існує, але вона досить мала. Україна фіксує певний рух сухопутних військ та військової техніки як з Росії до Білорусі, так і навпаки.

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Ешелони, які виїжджають з Білорусі, переважно їдуть до Бєлгородської та Ростовської областей Росії, після чого потрапляють на Донецьку та Луганську області України.

Сьогодні немає такого явного накопичення сухопутного угруповання на території Білорусі. Загроза існує, але ймовірність такого вторгнення зараз дуже мала,

– зауважив Жданов.

Буде багато повітряних тривог

Як вважає Жданов, головною метою льотно-тактичних навчань на території Білорусі – буде певне дратування як України, так і країн Балтії і Польщі. Вже відомо, що росіяни будуть використовувати для навчань всі полігони на території Білорусі.

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Це означатиме, що кожного разу при зльоті цієї армади літаків в Україні оголошуватимуть повітряну тривогу. Адже невідомо, чи в цей момент окупанти не вирішать запустити ракети.

Не знаємо, чи буде удар, чи ні. Куди вони стрілятимуть – на полігонах по мішенях чи по Україні. І це триватиме 2 тижні. Будемо постійно смикатися в цих тривогах та ховатися в укриттях. Але готовність до відбиття атаки має бути постійна,

– зауважив Жданов.

Загроза наступу з Білорусі: коротко