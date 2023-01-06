Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Загалом багато хто попереджає про те, що Росія готує новий наступ на лютий.

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Контрнаступ ЗСУ може розпочатись з наступу росіян

Жданов зазначив, що для того, аби охарактеризувати нинішній період війни, можна привести слова Джо Байдена. Він сказав, що наступна фаза війни – вирішальна й завершальна – контрнаступальна операція ЗСУ. Однак Росія перед тим спробує відновити свій наступ.

Це те про що говорив і наш Головнокомандувач, і Західна розвідка. Росіяни готують 200-тисячне угруповання, щоб спробувати відновити наступ. І я думаю, що з розгромом цього угруповання, на що в нас є всі шанси, далі піде вже контрнаступальний період у веденні цієї війни,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що говорити про те, наскільки швидким і якісним буде цей контрнаступ важко сказати. Треба буде дивитись, як пройде спроба росіян відновити наступальну операцію.

ЗСУ мають готуватись до відсічі

За словами військового експерта, головне завдання ЗСУ – готуватись до відсічі можливого наступу Росії. Це цілком імовірний наступ, бо вони спробують. Їм треба використати цей шанс, який для них останній. Якщо ми розгромимо їх і зведемо нанівець цей шанс, далі буде легше.

"Далі операція буде розвиватись на нашу користь", – наголосив Жданов.

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Це має бути оборонна операція

Як він зазначив, ЗСУ ні в якому випадку не потрібен зустрічний бій. Треба бути в найбільш вигідній позиції. А це оборонна операція. До речі, в нас дуже великий досвід. Як сказав наш Головнокомандувач, ми можемо впевнено вести оборонну операцію нині.

В оборонній операції в нас є можливість нанести максимальне ураження військам ворога,

– підкреслив військовий експерт.

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