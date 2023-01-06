Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. В целом многие предупреждают о том, что Россия готовит новое наступление на февраль.
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Контрнаступление ВСУ может начаться с наступления россиян
Жданов отметил, что для того чтобы охарактеризовать нынешний период войны, можно привести слова Джо Байдена. Он сказал, что следующая фаза войны – решающая и завершающая – контрнаступательная операция ВСУ. Однако Россия прежде попытается восстановить свое наступление.
Это то, о чем говорил и наш Главнокомандующий, и Западная разведка. Россияне готовят 200-тысячную группировку, чтобы попытаться возобновить наступление. И я думаю, что с разгромом этой группировки, на что у нас есть все шансы, дальше пойдет контрнаступательный период в ведении этой войны,
– заметил военный эксперт.
Он добавил, что говорить о том, насколько быстрым и качественным будет это контрнаступление, трудно сказать. Нужно смотреть, как пройдет попытка россиян возобновить наступательную операцию.
ВСУ должны готовиться к отпору
По словам военного эксперта, главная задача ВСУ – готовиться к отпору возможного наступления России. Это вполне вероятное наступление, потому что они попытаются. Им нужно использовать этот шанс, который для них последний. Если мы разгромим их и сведем на нет этот шанс, дальше будет легче.
"Далее операция будет развиваться в нашу пользу", – подчеркнул Жданов.
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Это должна быть оборонная операция
Как он отметил, ВСУ ни в коем случае не требуется встречного боя. Надо быть в наиболее выгодной позиции. А это оборонительная операция. Кстати, у нас очень большой опыт. Как сказал наш Главнокомандующий, мы можем с уверенностью вести оборонную операцию сейчас.
В оборонной операции у нас есть возможность нанести максимальное поражение войскам врага,
– подчеркнул военный эксперт.
Ситуация на фронте: последние новости
- Россия может готовить очередное обострение войны в феврале, когда будет год полномасштабного вторжения. Россия любит символы, а Путину нужно что-то показывать.
- Вблизи Кременной враг стягивает войска и технику. Оккупанты готовы любой ценой держать город, потому что он имеет важное логистическое значение для русской армии.
- На Бахмутском направлении россияне не считают потери. Там оккупанты до последнего не оставляют надежду прорвать украинскую оборону.