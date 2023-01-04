Об этом в эфире 24 канала сообщил политолог Валентин Гладких. По его мнению, вряд ли россияне смогут собрать схожую по мощности группировку к той, которая была в феврале 2022 года.

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"Две команды выходят на футбольное поле, и каждая ставит цель победить. А дальше все зависит от того, кто лучше подготовил игроков, или тренер был лучше, правильно выстроил тактику, где исполнители были лучше. В результате счет будет на табло", – сравнил ситуацию Валентин Гладких.

По мнению политолога, "счет на табло" следующий: 24 – 25 февраля россияне стояли под Киевом, а сегодня львиная доля захваченных территорий освобождена. Сейчас продвижение российских войск настолько мизерно и незначительно, что этим, как достижениями, можно пренебречь. В то же время контрнаступление украинской армии настолько мощно, что на него нельзя закрыть глаза.

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В феврале нападение было маловероятным

По словам Валентина Гладких, многие западные эксперты говорили, что если россияне и готовят нападение, то вряд ли его осуществят, потому что у них нет резервов, военно-полевых госпиталей, банков крови, которые необходимы для лечения раненых.

Не было ударной группировки в классическом понимании этого слова. Удержало ли россиян это от наступления? Нет, не сдержало,

– напомнил политолог.

Россия отвечает тупостью

Политолог поделился, что когда проводится аналитика, то опираются на правила поведения человека при здравом уме. Россияне не всегда этому отвечают.

Отто фон Бисмарку приписывают фразу: "Не задумывайте против России каких-нибудь мудрых планов. Она на любой ваш мудрый план ответит беспросветной тупостью",

– процитировал политолог.

Поэтому, по мнению Гладких, наступать России или нет – это е' проблемы. Задача украинского военного и политического руководства – дать отпор, если оккупанты реализуют свою прихоть о наступлении.

"Глядя на динамику, которая есть непосредственно на фронтах, ныне инициатива явно не в руках россиян", – подытожил политолог.

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