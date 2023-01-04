Россияне преуспевают только тогда, когда наступают масштабным фронтом

Московиты хотят, как минимум, выйти на административные границы Донецкой области. Однако "наступление" вокруг Бахмута не дает им желаемых результатов.

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Не в последнюю очередь из-за того, что мы можем просчитывать ответные шаги врага на относительно небольшом участке фронта. А также постоянно проводить ротацию соединений, ведь на других участках враг в обороне.

Как следствие, чтобы добиться успеха хотя бы в районе Бахмута, россиянам необходимо активизировать боевые действия для того, чтобы сковать украинские силы на других участках. Тогда Украина не сможет осуществлять перегруппировку Сил обороны в Донецкой области.

Собственно, первый месяц войны хорошее тому доказательство. Наибольшие успехи московитов на Юге не в последнюю очередь объясняются тем, что они наступали на максимальном количестве участков. Как следствие, на Юге у ВСУ не было достаточно сил.

Сейчас говориться может только о попытке московитов сковать наш маневр активизацией на других участках. На серьезные наступательные действия на ряде других направлений у московитов, скорее всего, не хватит навыков и умений. А вот активизация действий по фронту для сковывания украинского маневра может оказаться посильной для Московии.