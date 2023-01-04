Росіяни досягають успіху лише тоді, коли наступають масштабним фронтом

Московити хочуть щонайменше вийти на адміністративні межі Донецької області. Проте "наступ" навколо Бахмута не дає їм бажаних результатів.

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Не в останню чергу через те, що ми можемо прораховувати відповідні кроки ворога на відносно невеликій ділянці фронту. А також – постійно проводити ротацію з'єднань, адже на інших ділянках ворог в обороні.

Як наслідок, щоб досягнути успіху хоча б в районі Бахмута, росіянам необхідно активізувати бойові дії для того, щоб скувати українські сили на інших ділянках. Тоді Україна не зможе здійснювати перегрупування Сил оборони на Донеччині.

Власне, перший місяць війни гарний тому доказ. Найбільші успіхи московитів на Півдні не в останню чергу пояснюються тим, що вони наступали на максимальній кількості ділянок. Як наслідок, на Півдні в ЗСУ не було достатньо сил.

Зараз мовитися може лише про спробу московитів скувати наш маневр активізацією на інших ділянках. На серйозні наступальні дії на низці інших напрямків в московитів, скоріше за все, не вистачить навичок і вмінь. А от активізація дій по фронту для сковування українського маневру може виявитися посильною для Московії.