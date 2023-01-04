На это в эфире с Марком Фейгиным отреагировал советник ОП Алексей Арестович. По его словам, Путин сейчас борется за "физическое выживание". Именно для этого ему и нужна новая волна мобилизации в России.

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Диктатор из Кремля боится смерти

Ему нужен тупик, нужны переговоры, которые продаст за победу, потому что поражение означает для него политическую смерть, а дальше и физическую... Ему не простят, в том числе и в ближайшем окружении. (Путин – 24 Канал) сражается за собственное выживание,

– подчеркнул Арестович.

Единственный способ этого избежать, убежден Арестович, – "похоронить сотни тысяч россиян, которые должны умереть, чтобы он не умер".

Россия может набрать еще 200 – 300 тысяч бойцов

По словам Арестовича, Кремль во время новой волны мобилизации может собрать еще 200 – 300 тысяч солдат. Их отправят в Украину на верную погибель.

Советник ОП добавил, что мобилизация должна начаться ориентировочно 5 января. Под нее, заметил он, в России будут закрывать границы. Сейчас внутри страны ведутся дискуссии, когда и для каких категорий это делать. Но само решение уже было принято.

Остается вопрос о ее масштабах и терминах. Потому что они понимают, что от второй волны побежит очередной миллион как минимум,

– отметил Арестович.

В то же время, объясняет советник ОП, следует понимать, что мобилизация в России продолжается с марта 2022 года. В начале она была скрытой. А уже с сентября получила условное название "частичная".

Во время так называемой волны мобилизации России удалось набрать около 300 тысяч бойцов. Из них 150 тысяч отправили либо на фронт, либо в районы, приближенные к нему. Части повезло меньше, ведь их практически сразу направили "затыкать дыры". Речь идет о пополнении ими разбитых формирований врага.

Остальных же направили в учебные лагеря. В том числе и в Беларуси. Там бойцы проходят подготовку. Этими бойцами "пополняют кадры в частях, которые здесь сильно проредились". Арестович отметил, что часть из них уже прибыла в Украину.

Советник ОП добавил, что судьба 200 тысяч бойцов с первой волны "частичной мобилизации" уже решена. Поэтому украинцам следует ожидать очередное "российское наступление в ближайшее время". Он отметил, что в ближайшие месяцы станет ясно, как и куда этих солдат бросят в Кремле.

Нам может стать труднее, однако в любом случае мы похороним их через 2–3 месяца. За это время противник надеется мобилизовать еще 300 тысяч и продолжить кровавую бойню,

– подчеркнул он.

Подытоживая вышесказанное, Арестович объяснил, что Путин вынужден продолжать войну. И делает он это для того, чтобы отсрочить поражение России в надежде, что Украина сломается и согласится на переговоры. Но этого не произойдет, подчеркнул он.

В этом материале мы рассказывали, какими методами Путин пытается заманить россиян в армию. Не обходится как без финансового поощрения, так и активной пропаганды. Напомним, что в последнюю Кремль вливает миллиарды долларов ежегодно.