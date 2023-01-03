В частности, в конце 2022 – начале 2023 года Владимир Путин издал ряд указов, согласно которым оккупантам обещают "золотые горы" и прославление в кино. Информация об этом появилась на сайте самого диктатора, а также в российских СМИ, пишет 24 канал.

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Деньги и социальные гарантии для оккупантов

Так, 31 января Владимир Путин решил порадовать своих приспешников и подписал указ о дополнительных социальных гарантиях и выплатах:

военнослужащим,

росгвардейцам,

членам их семей.

Согласно ему их семьям в случае их гибели в ходе так называемой спецоперации будет выплачено 5 миллионов рублей, а раненым – 3 миллиона рублей. Однако поведутся ли искренне в очередной раз россияне на такие обещания – непонятно, ведь после начала частичной мобилизации было ясно видно, насколько выполняются обещания Кремля. В частности, известны случаи, когда вместо обещанных денег семьям погибших или мобилизованных выдавали рыбу, а то и просто лед.

Также заманивает в захватническую армию и обещаниями зачислять в пенсионный стаж 1 день "выполнение задач" на фронте за 2. Однако есть ли смысл на это соглашаться – вопрос риторический. Особенно учитывая статистику достижений защитников Украины, согласно которой возможности дожить до пенсии лишаются от сотни захватчиков ежедневно.

Не забыл Путин и о "прекрасном далеком". Он поручил разработать программу, направленную на обеспечение профессиональной переподготовки, трудоустройства, реабилитации и психологического сопровождения лиц, которые решили улучшить свое финансовое положение путем убийств народа другого государства.

Суперзлодеи в кино

Не забыли в России и о значимости влияния пропаганды. Так, там хотят не только пропагандировать военное кино, но и создавать новое, "документальное", об "освобождении" украинских земель неизвестно от чего. В этих фильмах лиц, которые охотно убивали, насиловали, совершали террор и геноцид будут изображать, цитируем, как людей, "проявивших отвагу, мужество и героизм".

Ради этих "высоких целей" министерство культуры России должно обеспечить показ в кино российских лент на темы, посвященные так называемой СВО, "борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии", а также организовать фестиваль патриотического документального кино.

Более того, в России хотят с привлечением военных, участвовавших в войне против Украины, создать общественные просторы, артобъекты и школьные музеи, посвященные собственно участникам этой кровожадной войны, чтобы пропагандировать их "героизм" и среди самых маленьких. Так что действительно ли культура остается вне политики – вопрос риторический.

Подготовка воинских частей

На подготовку новой волны мобилизации пушечного мяса указывает пункт в указе, согласно которому в минобороны России должны до 1 февраля доложить об обеспечении воинских частей и подразделений войск страны-агрессорки, участвующих в войне против Украины. Речь идет об обеспечении:

вооружением,

военной и специальной техникой,

материальными средствами и ресурсами,

обмундированием и экипировкой,

мобильными средствами разведки,

средствами индивидуальной бронезащиты маскировки.

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