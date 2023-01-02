Пресссекретарь Сил обороны Таави Лаасик заявил, что пока нет официального подтверждения о второй волне мобилизации и закрытии границ России. Он прокомментировал заявление своего украинского коллеги Алексея Резникова, предупредивший россиян о новой волне мобилизации и закрытии границ.

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Война оказала негативное влияние на западный военный округ России

В то же время Таави Лаасик отметил, что возможность мобилизации у России "всегда остается и ее нельзя исключать".

Вторую волну мобилизации можно было бы организовать, но можно предположить, что ее качество будет еще ниже, чем в случае с первым. В то же время важно иметь в виду, что в России постоянно проходила скрытая мобилизация – было сказано, что цель мобилизации выполнена, но соответствующие мероприятия продолжались.

– сказал Лаасик.

В Эстонии не ожидают, что мобилизация в России как-то повлияет на их страну, поскольку ответные действия россиян по-прежнему связаны с агрессией России против Украины.

В эстонском Минобороны отметили, что подготовка мобилизованных россиян проводится в различных воинских частях.

"Начатая Россией полномасштабная война в Украине оказала значительное негативное влияние на западный военный округ России и армию страны в целом – как по личному составу, так и по технике. Однако надо иметь в виду, что Россия по-прежнему имеет достаточный военный потенциал, чтобы угрожать безопасности региона", – сказал Лаасик.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что в его распоряжении нет публичной информации, с помощью которой можно было бы опровергнуть или подтвердить заявление Резникова.

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