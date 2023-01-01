Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он прокомментировал обращение министра обороны Украины Алексея Резникова к россиянам, в котором тот предупредил, что режим Владимира Путина готовит новые ограничения.

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Россия может получить оружие от "неожиданных партнеров"

Алексей Данилов сообщил, что из России и Белоруссии запретят выезд мужчинам до 65 лет. Он сказал, что мобилизационные процессы в России начнутся открытым или закрытым способом.

Каждый день наше войско их уничтожает. И потери уходят до тысячи каждый день. Есть понимание, что у них что-то с этим какую-то замену делать. Это для нас также будет вызов,

– заявил Данилов.

Секретарь СНБО объяснил, что для Украины будет вызовом, если Россия будет выполнять мобилизационный план и будет получать оружие, которое врагу "могут предоставить неожиданные партнеры".

Кроме того, Данилов призвал не питать напрасных надежд на изменения внутри России. Он подчеркнул, что в России нет гражданского общества, что тоже является проблемой.

Секретарь СНБО отметил, что российское общество полностью "поддерживает своего Гитлера" и готово умирать в Украине непонятно за что. Он добавил, что российское общество очень больно, поэтому "напрасно надеяться, что там что-то может происходить".

Данилов сообщил результаты исследований, согласно которым в России не увидели признаков гражданского общества. В то же время Владимир Путин готов мириться с большими потерями "и для нас это проблема".

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