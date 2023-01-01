Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він прокоментував звернення міністра оборони України Олексія Резнікова до росіян, в якому той попередив, що режим Владіміра Путіна готує нові обмеження.
До речі РПЦ підтримує Путіна, але благає не мобілізовувати священників, – ISW
Росія може отримати зброю від "несподіваних партнерів"
Олексій Данілов повідомив, що з Росії та Білорусі заборонять виїзд чоловікам до 65 років. Він сказав, що мобілізаційні процеси в Росії розпочнуться у відритий чи закритий спосіб.
Кожного дня наше військо їх нищить. І втрати йдуть до тисячі кожного дня. Маємо розуміння, що вони мають щось з цим якусь заміну робити. Це для нас так само буде виклик,
– заявив Данілов.
Секретар РНБО пояснив, що для України буде викликом, якщо Росія виконуватиме мобілізаційний план та отримуватиме зброю, яку ворогу "можуть надати несподівані партнери".
Крім того, Данілов закликав не плекати марних надій щодо змін всередині Росії. Він наголосив, що в Росії немає громадянського суспільства, що також є проблемою.
Секретар РНБО зазначив, що російське суспільство повністю "підтримує свого Гітлера" і готове помирати в Україні не зрозуміло за що. Він додав, що російське суспільство дуже хворе, тому "марно мати надію, що там щось може відбуватися".
Данілов повідомив результати досліджень, відповідно до яких, у Росії не побачили ознак громадянського суспільства. Водночас Владімір Путін готовий миритися з великими втратами "й для нас це певна проблема".
Буданов сказав, коли в Росії стартує мобілізація
- Керівник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що Росія має "дуже великі проблеми" з комплектуванням чинних підрозділів через те, що вони беруть участь у бойових діях і зазнають великих втрат.
- Керівник ГУР сказав, що на початку січня у Росії розпочнеться нова хвиля мобілізації. Вона в той чи інший спосіб може розпочатися вже 5 січня.
- При цьому глава української розвідки зазначив, що минула мобілізація, яку Росія начебто закінчила, "нікуди не поділася".
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж інформував, що Росія готує 200 тисяч солдатів. Він повідомляв, що ворог готується до нового наступу.
- До росіян звернувся Олексій Резніков. Глава Міноборони попередив росіян, що на початку січня російська влада планує закрити кордони для чоловіків, оголосити воєнний стан і почати чергову хвилю мобілізації.