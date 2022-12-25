Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту з вивчення війни. Настоятель РПЦ патріарх Кіріл заявив, що під час єпархіальних зборів у Москві 22 грудня почув численні занепокоєння священнослужителів щодо мобілізації церкви.
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Мобілізацію у Росії не підтримують установи, які контролює Кремль
Кіріл зазначив, що зараз російське законодавство не звільняє священнослужителів від військової служби, що суперечить священним канонам щодо участі церкви в бойових діях.
Він додав, що церква отримала звільнення в період часткової мобілізації, але закликав Кремль формально законодавчо закріпити це положення для священнослужителів.
Однак Кіріл публічно заявив, що поділяє думку Путіна щодо дуже "важливих питань" і закликав росіян "духовно мобілізуватись", щоб Росія та Україна могли возз'єднатися в єдину сферу Російської православної церкви.
Російські священники також неодноразово благословляли російських військовослужбовців і техніку перед боєм і у військовій формі до наказу Путіна про мобілізацію.
Прохання Кіріла також підкреслює, що мобілізація не є популярною навіть серед пов'язаних з Кремлем установ, незважаючи на постійну підтримку військових зусиль.
Росія готує другу хвилю мобілізації
- Восени Росії довелося оголосити так звану часткову мобілізацію через провали та втрати у війні проти України. За словами аналітиків, Росії в цілому не вдалося впоратися з мобілізацією.
- Попри це, Кремль готує нову хвилю мобілізації на 2023 рік. Крім того, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, росіяни готують 200 тисяч військових для нового наступу.
- Мобілізація у Росії стала дуже чутливою темою, через що Кремль заборонив підконтрольним медіа писати про неї. В Україні не відкидають сценарію, відповідно до якого в Росії оголосять загальну мобілізацію.