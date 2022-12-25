Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту з вивчення війни. Настоятель РПЦ патріарх Кіріл заявив, що під час єпархіальних зборів у Москві 22 грудня почув численні занепокоєння священнослужителів щодо мобілізації церкви.

До речі Промацують оборону ЗСУ: в ISW розповіли про зростання активності росіян на Півдні

Мобілізацію у Росії не підтримують установи, які контролює Кремль

Кіріл зазначив, що зараз російське законодавство не звільняє священнослужителів від військової служби, що суперечить священним канонам щодо участі церкви в бойових діях.

Він додав, що церква отримала звільнення в період часткової мобілізації, але закликав Кремль формально законодавчо закріпити це положення для священнослужителів.

Однак Кіріл публічно заявив, що поділяє думку Путіна щодо дуже "важливих питань" і закликав росіян "духовно мобілізуватись", щоб Росія та Україна могли возз'єднатися в єдину сферу Російської православної церкви.

Російські священники також неодноразово благословляли російських військовослужбовців і техніку перед боєм і у військовій формі до наказу Путіна про мобілізацію.

Прохання Кіріла також підкреслює, що мобілізація не є популярною навіть серед пов'язаних з Кремлем установ, незважаючи на постійну підтримку військових зусиль.

Росія готує другу хвилю мобілізації