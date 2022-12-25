Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту з вивчення війни. У звіті наголошується, що російські силовики можуть створювати інформаційні умови, щоб виправдати націоналізацію ресурсів олігархів для фінансування воєнних дій Росії.

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Конфіскацію майна підтримав Пригожин

В основу звіту увійшов виступ власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, який 24 грудня відвідав похорони загиблого найманця у Санкт-Петербурзі. Там він заявив, що Росії необхідно конфіскувати розкішне майно та житло в еліт, які ігнорують або не підтримують військові дії через страх втратити свій привілейований спосіб життя.

Пригожин додав, що ці заможні особи підтримують бачення, згідно з яким "західні куратори" домінують у Росії в обмін на спонсорство їх способу життя, і порівняв сучасну російську олігархію з Україною чи Росією 1990-х років.

Його заяви про перерозподіл багатств на похоронах набули значного розголосу в Росії. Мілітарні блогери, пов'язані з ПВК "Вагнера", широко підтримали критику Пригожина на адресу російських чиновників і похвалили його підтримку військових дій.

Можливо, Пригожин використовує такі популістські пропозиції, щоб підняти свій авторитет у російському суспільстві або вплинути на повернення жорсткіших заходів націоналізації,

– вказують в ISW.

Путін атакував російських олігархів

Аналітики звернули увагу на те, що президент Росії Владімір Путін 22 грудня також непрямо атакував російських олігархів. Він заявив, що росіяни, які виводять російські гроші з-за кордону і не мають зв'язку з країною, "є небезпекою" для Росії.

Путін заявив, що хоча переважна більшість російських бізнесменів є патріотами, є й такі, які не поділяють цих настроїв. Він підсумував, що "кожен прагне не тільки залишитися, жити і працювати в Росії, але працювати на благо нашої країни".

В ISW нагадали, що раніше Путін націоналізував великий бізнес на початку 2000-х років, щоб зміцнити свою авторитарну клептократію, і, можливо, намагається використати націоналізацію, щоб змусити еліти підтримувати його війну в Україні або конфіскувати їхнє майно для фінансування військових витрат.