Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института по изучению войны. В отчете отмечается, что российские силовики могут создавать информационные условия для оправдания национализации ресурсов олигархов для финансирования военных действий России.

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Конфискацию имущества поддержал Пригожин

В основу отчета вошло выступление владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который 24 декабря посетил похороны погибшего наемника в Санкт-Петербурге. Там он заявил, что России необходимо конфисковать роскошное имущество и жилье у элит, которые игнорируют или не поддерживают военные действия из-за страха потерять свой привилегированный образ жизни.

Пригожин добавил, что эти состоятельные лица поддерживают видение, согласно которому "западные кураторы" доминируют в России в обмен на спонсорство их образа жизни и сравнил современную российскую олигархию с Украиной или Россией 1990-х годов.

Его заявления о перераспределении богатств на похоронах получили значительную огласку в России. Милитарные блоггеры, связанные с ЧВК "Вагнера", широко поддержали критику Пригожина в адрес российских чиновников и похвалили его поддержку военных действий.

Возможно, Пригожин использует такие популистские предложения, чтобы поднять свой авторитет в российском обществе или повлиять на возвращение более жестких мер национализации,

– указывают в ISW.

Путин атаковал российских олигархов

Аналитики обратили внимание на то, что президент России Владимир Путин 22 декабря также косвенно атаковал российских олигархов. Он заявил, что россияне, выводящие российские деньги из-за границы и не имеющие связи со страной, "являются опасностью" для России.

Путин заявил, что хотя большинство российских бизнесменов являются патриотами, есть и такие, которые не разделяют этих настроений. Он подытожил, что "каждый стремится не только остаться, жить и работать в России, но работать во благо нашей страны".

В ISW напомнили, что ранее Путин национализировал крупный бизнес в начале 2000-х годов, чтобы укрепить свою авторитарную клептократию, и, возможно, пытается использовать национализацию, чтобы заставить элиты поддерживать его войну в Украине или конфисковать имущество для финансирования военных расходов.