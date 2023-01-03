Следующая волна может быть произведена с 5 января. Следовательно, Соловьев подводит теоретическую основу, мол, жизнь бренная, а смерть является лишь переходом из одного состояния в другое. Об этом 24 канала сказал военный обозреватель Денис Попович.
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Придется погибать
Российское общество готовят к тому, что мобилизация необходима. Обозреватель подчеркивает, что ее нужно как-то оправдать.
Все прекрасно понимают, что будут гибнуть пачками – как в Макеевке и Чулаковке. Это уже вызывает определенный общественный резонанс в России,
– утверждает Попович.
Интересно, добавляет он, как россияне будут реагировать на подобные заявления. Так, в сети уже появляются комментарии типа: "Если ты говоришь, что жизнь – бренная, отправляйся в окопы и докажи ценность своей жизни".
Потери врага: последние новости
- "Вторая армия мира" продолжает нести большие потери в циничной войне, которую она развязала против Украины. Только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 750 оккупантов. По состоянию на 3 января ВСУ уже уничтожили по меньшей мере 108 190 захватчиков.
- 31 декабря в оккупированной Макеевке Донецкой области ВСУ ударили по 19-му училищу, в котором находились российские военные. Предварительно, ликвидированы сотни русских военных.
- Генштаб ВСУ подтвердил поражение захватчиков 31 декабря в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Согласно полученным данным, потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими.