Оказалось, что 31 декабря Россия не только в Макеевке Россия потеряла сотни военнослужащих. В Генштабе ВСУ сообщили, что в тот же день Силы обороны Украины нанесли удар по живой силе и военной технике противника на оккупированной части Херсонской области.

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Генштаб ВСУ подтвердил поражение оккупантов 31 декабря в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Согласно полученным данным, потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими.

Кроме этого, 1 января 2023 года подразделили Силы обороны Украины нанесли удар по личному составу российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области. Количество потерь врага еще уточняется.

Что касается прошедших суток, авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины тоже произвели огненное поражение района сосредоточения живой силы и военной техники врага, а также ударили по радиолокационной станции россиян.

Вдобавок наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и 3 разведывательных БпЛА типа "Орлан-10".

Что сейчас происходит на фронте

Российские оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию Украины. В Генштабе отметили, что Россия не отказывается от планов выхода на административную границу Донецкой области. Основные усилия враг сосредотачивает на поддержании наступательного потенциала и пополнении потерь, в том числе за счет мобилизованных.

Россияне, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском направлении.

Также они хотят улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях и усиливают группировки на Новопавловском направлении за счет подразделений переброшенных с Херсонского направления.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах 13 населенных пунктов, а именно: Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Белогоровка Луганской области; Раздолевка, Соледар, Красна Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Марьинка Донецкой области.

Справка. За сутки россияне нанесли 6 ракетных и 52 авиационных удара по Украине и совершили 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Все 6 ракетных, а также 30 авиационных ударов враг нанес по гражданской инфраструктуре.



Все 27 "Шахидов", которые применил противник, Силам обороны удалось сбить. Однако угроза нанесения Россией авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

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