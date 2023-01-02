Также был уничтожен боекомплект и военная техника, которые враг расположил рядом. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. Он добавил, что размещать военных рядом с боекомплектом и техникой – совершенно бессмысленное решение.

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Разведка нашла оккупантов

По его словам, этот объект мог быть обстрелян, по предварительной информации, не только из HIMARS, но и с обычной артиллерией.

Дальнобойная артиллерия 152 и 155 калибра бьет на расстояние 25 км. Поэтому это мог быть обычный артиллерийский удар,

– заметил он.

Военный аналитик предположил, что в канун новогодних праздников какой-то российский военный руководитель по картам посмотрел и решил разместить этих военных именно в этом училище.

"Расположение этого места, скорее всего, было удобным с учетом логистики. Наверняка оттуда можно было дальше развозить этих людей по линии фронта для того, чтобы они участвовали непосредственно в боевых действиях. И он подписал приказ или боевое распоряжение, чтобы они туда прибыли", – объяснил Гетман.

По его мнению, они там находились не долго – вероятно 1 –2 дня, наверное, остались на празднование Нового года.

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"Уверен, что этому человеку, который отдал приказ, докладывали подчиненные, которые разбираются в военном деле, что такого делать нельзя. Но в российской армии даже если есть ошибка в приказе, все равно заставят его выполнять. Вроде, приказ есть приказ, нужно выполнять, нечего здесь "умничать", – считает он.

Военный аналитик допустил, что этот руководитель пошел праздновать Новый год. Российские военные прибыли в училище и разместились там, а наша, скорее всего, аэроразведка, нашла их. Далее был скорректирован огонь и нанесен очень мощный удар.

"Эта атака имела для нас хорошие последствия", – заметил он.

Информация была получена из нескольких источников

Однако оккупанты отмечают, что этих военных украинская разведка нашла благодаря пеленгации их мобильных телефонов.

По словам Гетьмана, если есть мобильная связь и при условии, когда локация на телефоне врагов не выключена, работают наши средства радиоэлектронной борьбы. Они определяют местонахождение этих телефонов и по скоплению людей наносится удар.

Неважно, каким образом было обнаружено местонахождение оккупантов – с помощью средств радиоэлектронной борьбы, аэроразведки или благодаря нашим разведчикам. Вряд ли бы мы нанесли такой мощный удар, если бы была информация только из одного источника,

– подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что, как правило, эта информация проверяется руководством Вооруженных сил Украины. Если она поступает из нескольких источников или от нескольких разведгрупп, не связанных между собой, тогда эта информация правдива. И тогда уже принимается решение об атаке.

"Очень хорошо, что это произошло. Если бы эти российские военные попали на линию фронта, нам бы пришлось обезвредить их там", – подчеркнул Алексей Гетьман.

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