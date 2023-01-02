Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он вспомнил форсирование российскими захватчиками реки Северский Донец, тогда враг за 24 часа потерял 1 БТГ и более 80 единиц военной техники.
К теме Как "концерт Кобзона" в Макеевке показал всем, что у россиян – безысходность
Оккупанты за 10 месяцев ничему так и не научились
Что же касается "хлопка" в Макеевке, то там оккупанты потеряли 1 БТГ за менее, чем один час. Так, в результате инцидента среди российских военных сотни раненых и погибших, а также полностью уничтожен боекомплект врага.
"И это всего-навсего за один пакет HIMARS, который был отработан по этому объекту. Это показатель эффективности ударов ВСУ", – отметил военно-политический обозреватель.
По его словам, это свидетельствует о том, что захватчики за более чем 10 месяцев полномасштабной войны так ничему и не научились. Хотя и видели уже, как украинские защитники могут эффективно использовать дальнобойное и высокоточное оружие.
Более того, оккупанты не просто размещают в зоне поражения нашей реактивной системы залпового огня свою основную БТГ, а еще и на объекте, где хранится боекомплект.
То есть эффект попадания даже нескольких боеприпасов HIMARS значительно повышает эффект от взрыва и уничтожает всю эту кучу "живого мяса". Следовательно, это опыт демилитаризации российской армии российскими генералами,
– сказал военно-политический обозреватель.
Коваленко прокомментировал "хлопок" в Макеевке: смотрите видео
Поможет ли мобилизация перекрыть потери оккупантов
По состоянию на сегодняшний день Россия может позволить себе мобилизацию еще не менее 1 миллиона оккупантов. Впрочем, серьезный вопрос заключается в том, чем это "пушечное мясо" будет воевать. Ведь страна-агрессор уже продемонстрировала, что ей нечем обеспечивать мобилизованных.
Так, стандартная батальонно-тактическая группа со штатной комплектацией за этот период была трансформирована в маршевый батальон, когда превалирует пехотная составляющая. А в современной войне – пехота ничего не выиграет.
Пока Россия будет пытаться использовать свой мобилизационный резерв, то и вовсе без мужской части населения может остаться. К тому же за неимением вооружения и боеприпасов, это будет не армия, а "мясо без техники".
"Хлопок" в Макеевке: что известно
- За несколько минут до Нового года в оккупированной Макеевке начали звучать взрывы. "Хлопок" посетил одно из училищ города, где находилось немало оккупантов и боекомплект. В основном, там были мобилизованные россияне, которых завезли туда недавно.
- В РосСМИ сообщили, что военные корреспонденты уже установили предварительно причину "хлопка". Якобы произошел он из-за того, что оккупанты прибыли в училище с российскими SIМ-картами. Там отметили, что разведывательный комплекс установил активность сотовой связи россиян, а затем и их расположение.
- В телеграм-канале Стратком назвали приблизительные цифры потерь врага в Макеевке. При взрыве ряды "двухсотых" пополнили около 400 российских солдат, а травмы получили еще около 300.