Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пригадав форсування російськими загарбниками річки Сіверський Донець, тоді ворог за 24 години втратив 1 БТГ і понад 80 одиниць військової техніки.

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Окупанти за 10 місяців нічому так і не навчились

Що ж стосується "бавовни" у Макіївці, то там окупанти втратили 1 БТГ за менше ніж одну годину. Так, внаслідок інциденту серед російських військових є сотні поранених та загиблих, а також повністю знищений боєкомплект ворога.

"І це всього-на-всього за один пакет HIMARS, який був відпрацьований по цьому об'єкту. Це показник ефективності ударів ЗСУ", – зауважив військово-політичний оглядач.

За його словами, це свідчить про те, що загарбники за понад 10 місяців повномасштабної війни так нічому й не навчилися. Хоч і бачили вже як українські захисники можуть ефективно використовувати далекобійну та високоточну зброю.

Ба більше, окупанти не просто розміщують в зоні ураження нашої реактивної системи залпового вогню свою основну БТГ, а ще й на об'єкті, де зберігається боєкомплект.

Тобто ефект від влучання навіть кількох боєприпасів HIMARS значно підвищує ефект від вибуху і знищує всю цю купу "живого м'яса". Отже, це досвід демілітаризації російської армії російськими генералами,

– сказав військово-політичний оглядач.

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Чи допоможе мобілізація перекрити втрати окупантів

Станом на сьогодні Росія може дозволити собі мобілізацію ще щонайменше 1 мільйона окупантів. Утім, серйозне питання полягає в тому, чим це "гарматне м'ясо" буде воювати. Адже країна-агресорка вже продемонструвала, що їй нічим забезпечувати мобілізованих.

Так, стандартна батальйонно-тактична група зі штатною комплектацією за цей період була трансформована на маршовий батальйон, коли превалює піхотна складова. А в сучасній війні – піхота нічого не виграє.

Тож поки Росія намагатиметься використати свій мобілізаційний резерв, то й зовсім без чоловічої частини населення може лишитися. До того ж через брак озброєння та боєприпасів, це буде не армія, а "м'ясо без техніки".

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