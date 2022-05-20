Проте 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького не дала реалізувати ворожий задум. Під селом Дронівка Донецької області бійцям вдалося розгромити бригаду загарбників.

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Розгром російських військ під Дронівкою: як це було

При спробі прорватися через річку Сіверський Донець, ворожі угруповання створили три плацдарми для переправи. Утім, операція пройшла без успіхів. Піхотинці, артилеристи та танкісти із 30-ї окремої механізованої бригади разом з іншими підрозділами Збройних Сил України зупинили наступ противників та завдали їм важких втрат.

Результати розгрому бійці опублікували на своїх сторінках у соцмережах. Нищівне відео швидко отримало масу схвальних відгуків, більшість коментаторів дякують нашим військовим за службу та самовідданий захист України.

Розгром російських військ під селом Дронівка Донецької області: дивіться відео

Росіяни деморалізовані

В сьогоднішньому оперативному зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що стан російської армії незадовільний – окупанти деморалізовані через значні втрати особового складу – з 24 лютого українські військові ліквідували 28 700 бійців. Лише за 19 травня до втрат ворога додалося 200 осіб.

У Генштабі також зауважили, що найбільших втрат упродовж минулої доби окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

Ситуація на Донбасі: останні новини

Російські окупанти 6 разів атакували Бахмут з авіації, як повідомили в обладміністрації, ніхто із містян не постраждав. Окрім того, ворог обстрілює Мар'їнку, Красногорівку, Авдіївку, Торецьк.

Угруповання Об'єднаних сил повідомило, що вздовж усієї смуги оборони на Донецькому та Луганському напрямках окупанти використовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, танки та міномети різних систем. За добу 19 травня ворог обстріляв щонайменше 50 населених пунктів. За попередніми даними внаслідок атаки загинули щонайменше 8 осіб, ще 9 – зазнали поранення.

Щодня російські загарбники обстрілюють також Луганщину. Через постійні бомбардування в регіоні виникають масові пожежі. Є вулиці, які горять повністю. За минулу добу зафіксували 13 жертв: 2 людей загинули в Сєвєродонецьку, ще одна особа – у Гірській громаді. Про це повідомив голова Луганської ОВА.

Зверніть увагу – втрати ворога станом на 20 травня: дивіться відео