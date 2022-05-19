Пресслужба Угруповання Об'єднаних сил повідомила, що уздовж усієї смуги оборони на Донецькому та Луганському напрямках окупанти застосовують бойову авіацію та реактивні системи залпового вогню. А також – танки та міномети різних систем.

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Окупанти обстріляли близько 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили більше 40 цивільних об'єктів,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема:

31 житловий будинок;

санаторій;

спортивний комплекс;

гуртожиток технікуму;

офіс ощадбанку;

райвідділ освіти;

транспортне підприємство;

газопровід.

Є загиблі та поранені

Угруповання Об'єднаних сил повідомило, що жертвами обстрілів стали щонайменше 8 цивільних мешканців. Окрім того, відомо про 9 постраждалих. Рятувально-пошукові роботи – тривають.

Українські герої відбили 14 атак

Упродовж доби українські захисники та захисниці відбили 14 атак ворога. За даними Угруповання Об'єднаних сил, на двох локаціях – бої. Українські захисники завдають ворогу втрат та знищують його техніку.

Упродовж доби військові ООС знищили:

8 танків;

• 14 одиниць бойової броньованої техніки;

• 6 одиниць автомобільної техніки.

Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат. Мовиться про тип "Орлан-10".

ЗСУ завдали удару ворогу на Сході

Тактичне угруповання "Схід" повідомило, що ЗСУ продовжують героїчно знищувати російських окупантів на Сході. Зокрема, упродовж дня вдалося ліквідувати 40 окупантів. Також українські захисники та захисниці знищили кілька одиниць ворожої техніки.

Втрати ворога

Станом на 19 травня українські герої знищили 28 500 загарбників. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1 254 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин – 3 063 (+20) одиниці;

артилерійських систем – 595 (+9) одиниць;

РСЗВ – 199 одиниць;

засобів ППО – 93 (+2) одиниці;

літаків – 203 (+1) одиниці;

гелікоптерів – 167 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) одиниць;

крилатих ракет – 103 (+1) одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 (+20) одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці.

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