Пресс-служба Группировки Объединенных сил сообщила, что вдоль всей полосы обороны на Донецком и Луганском направлениях оккупанты применяют боевую авиацию и реактивные системы залпового огня. А также – танки и минометы разных систем.
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Оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 40 гражданских объектов,
– говорится в сообщении.
В частности:
- 31 жилой дом;
- санаторий;
- спортивный комплекс;
- общежитие техникума;
- офис ощадбанка;
- райотдел образования;
- транспортное предприятие;
- газопровод.
Есть погибшие и раненые
Группировка Объединенных сил сообщила, что жертвами обстрелов стали как минимум 8 гражданских жителей. Кроме того, известно о 9 пострадавших. Спасательно-поисковые работы – продолжаются.
Украинские герои отбили 14 атак
За сутки украинские защитники и защитницы отбили 14 атак врага. По данным Группировки Объединенных сил, на двух локациях – бои. Украинские защитники наносят врагу потери и уничтожают его технику.
В течение суток военные ООС уничтожили:
- 8 танков;
- 14 единиц боевой бронированной техники;
- 6 единиц автомобильной техники.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат. Речь идет о типе "Орлан-10".
ВСУ нанесли удар врагу на Востоке
Тактическая группировка "Восход" сообщила, что ВСУ продолжают героически уничтожать российских оккупантов на Востоке. В частности, в течение дня удалось ликвидировать 40 оккупантов. Также украинские защитники и защитницы уничтожили несколько единиц вражеской техники.
Потери врага
По состоянию на 19 мая украинские герои уничтожили 28 500 захватчиков. Кроме того, удалось уничтожить:
- танков – 1 254 (+3) единицы;
- боевых бронированных машин – 3 063 (+20) единицы;
- артиллерийских систем – 595 (+9) единиц;
- РСЗО – 199 единиц;
- средств ПВО – 93 (+2) единицы;
- самолетов – 203 (+1) единицы;
- вертолетов – 167 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14) единиц;
- крылатых ракет – 103 (+1) единицы;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 157 (+20) единиц;
- специальной техники – 43 единицы.
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