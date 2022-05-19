Про це повідомили 19 травня в оперативно-тактичному угрупованні "Схід". Зведення за день там оприлюднили о пів на 10 годину вечора.

Зауважте Танкове кладовище: оприлюднили наслідки провальної переправи росіян через Сіверський Донець

Скільки техніки ворогів знищили

Наразі російські війська продовжують намагатися прорвати лінію оборони. Проте їх щоразу відкидають назад або ж просто знищують.

Із цими 40 вбитими росіянами також вдалося знищити 2 їхніх БТР і 2 танки. Щодо кількості поранених окупантів – на жаль, ця цифра невідома.

Яка ситуація на Сході України

У цей день у Генштабі ЗСУ оприлюднили інформацію про те, що там на Донецькому почало значно покращуватися становище наших бійців. Місяцем раніше вороги кидали туди шалену кількість резерву. Проте зараз росіяни починають втрачати свої наступальні спроможності.

Водночас поки ще не зупиняються запеклі бої на всій лінії зіткнення. Наступ окупанти ведуть з підтримкою авіації та під час обстрілів артилерії.

Найбільш активні бойові дії тривають на п'яти напрямках:

Сєвєродонецькому,

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Курахівському.

Також росіяни не покидають надію вийти на адміністративні межі Луганської області. Зокрема, 18 травня зафіксували збільшення чисельності їхньої авіації на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. Туди направили щонайменше 15 додаткових бойових вертольотів повітряних військ Росії.

Проте там ворогу теж не вдається просунутися настільки, щоб це можна було вважати успіхом. Слід зауважити, що кількість російських військ часто є більшою, ніж у наших захисників, тому там триває дійсно дуже важка боротьба за нашу свободу.

Також ідуть бої на Запоріжжі

У Запорізькій області нашим воїнам теж доводиться знищувати росіян кожного дня. На щастя, вони це роблять досить успішно та кожного дня про це звітуються. Зокрема, 18 травня там вдалося зробити небоєздатними понад 60 росіян – 20 знищили, а 41 поранили.

Також там тоді знищили трішки їхньої техніки:

3 одиниці бойових броньованих машин;

2 одиниці автомобільної техніки;

1 безпілотник.

Важливо – Росія почала змінювати стратегію війни: дивіться відео