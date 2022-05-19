Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

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Де саме ворог наступає? За даними Генштабу ЗСУ, найбільш активні бойові дії тривають на таких напрямках:

Сєвєродонецькому,

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Курахівському.

Проте помітно, що ворог поступово втрачає наступальні спроможності. Також у Генштабі додали, що зберігається ймовірність ведення бойових дій на інших напрямках, щоб не допустити перекидання наших сил.

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