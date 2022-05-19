Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.
До теми До 25% Харківщини ще окуповані, але щодня показник зменшується, – Синєгубов
Де саме ворог наступає? За даними Генштабу ЗСУ, найбільш активні бойові дії тривають на таких напрямках:
- Сєвєродонецькому,
- Лиманському,
- Бахмутському,
- Авдіївському,
- Курахівському.
Проте помітно, що ворог поступово втрачає наступальні спроможності. Також у Генштабі додали, що зберігається ймовірність ведення бойових дій на інших напрямках, щоб не допустити перекидання наших сил.
Яка ситуація на Донбасі: останні новини
- Російська армія не полишає спроб захопити Донецьку та Луганську області. Проте ЗСУ дають потужну відсіч загарбникам. Так, за минулу добу українські воїни відбили 16 атак ворога. Внаслідок чого знищено 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальних броньованих автомобілі та 6 звичайних автомобілів росіян.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни зосередили свої війська у Луганській області. Там ворог розмістив аж до 15 вертольотів. В Інституті вивчення війни вважають, що російські окупанти зосередяться на битві за Сєвєродонецьк. А на Донеччині ворог намагався прорвати оборону. Зокрема, окупанти атакували на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках.
- За добу 18 травня окупанти зруйнували безліч будинків на Луганщині, а також забрали життя чотирьох мешканців Сєвєродонецька. Окрмі того, російські загарбники вкотре завдали удару по "Азоту", що у Сєвєродонецьку. Також війська Росії накрили вогнем евакуаційні автобуси, якими вивозили цивільних з Лисичанська та Сєвєродонецька.
- 16 травня росіяни вдарили по Донеччині авіабомбами, ракетами та реактивними системами "Град" і "Смерч". Внаслідок атак загинуло 6 людей, поранено – 12
- Зазначається, що через відсутність мобілізаційного ресурсу вороже командування планує залучати до бойових дій студентів закладів вищої освіти на тимчасово окупованих територіях Донецької області.
Відео до теми – ЗСУ мають особливий "подарунок" окупантам на День вишиванки