Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він розповів, що рашисти атакували на Авдіївському, Мар’їнському та Бахмутському напрямках.

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"Атаки відбили. Тримаємо свої позиції. Збройні Сили України воюють мужньо й вміло. Противник відійшов на свої попередні позиції з втратами", – сказав очільник ОВА.

Він зазначив, що населені пункти Донеччини постійно потерпають від ракетних обстрілів та авіаударів.