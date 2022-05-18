Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Росіяни взагалі не зважають на цивільних людей.

Важливо Як українські воїни знищили мости біля Рубіжного, щоб зупинити росіян: видовищне відео

Були загиблі й поранені

Лише за 18 травня окупанти вбили 10 мешканців Донецької області: 7 – у Лимані, 3 – у Бахмуті. Серед загиблих відомо про двох дітей. Ще семеро людей зазнали поранень.

Загалом російські окупанти вбили 393 мирних людей на Донеччині, а поранили – 1103. Утім, поки ніхто не знає про точну кількість жертв у Волновасі та Маріуполі. Це можуть бути тисячі людей.

Жертви і поранені на Донеччині / інфографіка Павла Кириленка

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Всі росіяни понесуть відповідальність за свої злочини! – наголосив Павло Кириленко.

Останні новини з Донецької області

Російські окупанти намагаються атакувати на Донеччині. Ворог продовжує наступати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Загарбників дуже багато, але Збройні Сили України надійно обороняються.

Голова Донецької ОВА наголосив, що окупанти спробували прорвати оборону на ще на Авдіївському напрямку.

Їх дуже багато, але ми їх як нищили, так і нищимо. Ми продовжуватимемо захищати свою землю до того моменту, поки не будемо спроможні гнати і нищити ворога шляхом контратак,

– наголосив Кириленко.

Російські окупанти знищили ще один навчальний заклад в Авдіївці – школу №1. Вони обстріляли її фосфорними боєприпасами. Від будівлі буквально залишилися лише стіни.

В тимчасово окупованому Донецьку багато людей чекають, щоб ЗСУ вигнали загарбників. Нещодавно хтось намалював прапори України на одному з мостів.

Загалом на Донеччині російські окупанти намагаються серйозно виснажити Збройні Сили України. Вони стріляють практично з усього озброєння, яке тільки мають. Так росіяни хочуть виснажити українських військових та знищити фортифікаційні споруди. Однак ЗСУ надійно тримають оборону і дають гідну відсіч окупантам.

Раніше – бійці ЗСУ ефектно знищили російську батарею ЗРК "Бук": дивіться відео