Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Росіяни взагалі не зважають на цивільних людей.
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Були загиблі й поранені
Лише за 18 травня окупанти вбили 10 мешканців Донецької області: 7 – у Лимані, 3 – у Бахмуті. Серед загиблих відомо про двох дітей. Ще семеро людей зазнали поранень.
Загалом російські окупанти вбили 393 мирних людей на Донеччині, а поранили – 1103. Утім, поки ніхто не знає про точну кількість жертв у Волновасі та Маріуполі. Це можуть бути тисячі людей.
Жертви і поранені на Донеччині / інфографіка Павла Кириленка
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Всі росіяни понесуть відповідальність за свої злочини! – наголосив Павло Кириленко.
Останні новини з Донецької області
- Російські окупанти намагаються атакувати на Донеччині. Ворог продовжує наступати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Загарбників дуже багато, але Збройні Сили України надійно обороняються.
- Голова Донецької ОВА наголосив, що окупанти спробували прорвати оборону на ще на Авдіївському напрямку.
Їх дуже багато, але ми їх як нищили, так і нищимо. Ми продовжуватимемо захищати свою землю до того моменту, поки не будемо спроможні гнати і нищити ворога шляхом контратак,
– наголосив Кириленко.
- Російські окупанти знищили ще один навчальний заклад в Авдіївці – школу №1. Вони обстріляли її фосфорними боєприпасами. Від будівлі буквально залишилися лише стіни.
- В тимчасово окупованому Донецьку багато людей чекають, щоб ЗСУ вигнали загарбників. Нещодавно хтось намалював прапори України на одному з мостів.
- Загалом на Донеччині російські окупанти намагаються серйозно виснажити Збройні Сили України. Вони стріляють практично з усього озброєння, яке тільки мають. Так росіяни хочуть виснажити українських військових та знищити фортифікаційні споруди. Однак ЗСУ надійно тримають оборону і дають гідну відсіч окупантам.
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