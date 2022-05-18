Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Россияне вообще не учитывают гражданских людей.
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Были погибшие и раненые
Только за 18 мая оккупанты убили 10 жителей Донецкой области: 7 – в Лимане, 3 – в Бахмуте. Среди погибших известно о двух детях. Еще семь человек получили ранения.
В целом российские оккупанты убили 393 мирных людей в Донецкой области, а ранили – 1103. Впрочем, пока никто не знает о точном количестве жертв в Волновахе и Мариуполе. Это могут быть тысячи людей.
Жертвы и раненые в Донецкой области / инфографика Павла Кириленко
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Все россияне понесут ответственность за свои преступления! – подчеркнул Павел Кириленко.
Последние новости из Донецкой области
- Российские оккупанты пытаются атаковать в Донецкой области. Враг продолжает наступать на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Захватчиков очень много, но вооруженные силы Украины надежно обороняются.
- Глава Донецкой ОВА подчеркнул, что оккупанты попытались прорвать оборону еще на Авдеевском направлении.
Их очень много, но мы их как уничтожали, так и уничтожаем. Мы будем продолжать защищать свою землю до того момента, пока не сможем гнать и уничтожать врага путем контратак,
– подчеркнул Кириленко.
- Российские оккупанты уничтожили еще одно учебное заведение в Авдеевке – школу №1. Они обстреляли ее фосфорными боеприпасами. От здания буквально остались только стены.
- Во временно оккупированном Донецке многие ждут, чтобы ВСУ выгнали захватчиков. Недавно кто-то нарисовал флаги Украины на одном из мостов.
- В целом в Донецкой области российские оккупанты пытаются серьезно истощить Вооруженные силы Украины. Они стреляют практически из всего имеющегося вооружения. Так россияне хотят изнурить украинских военных и уничтожить фортификационные сооружения. Однако ВСУ надежно держат оборону и дают достойный отпор оккупантам.
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