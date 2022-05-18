Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Россияне вообще не учитывают гражданских людей.

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Были погибшие и раненые

Только за 18 мая оккупанты убили 10 жителей Донецкой области: 7 – в Лимане, 3 – в Бахмуте. Среди погибших известно о двух детях. Еще семь человек получили ранения.

В целом российские оккупанты убили 393 мирных людей в Донецкой области, а ранили – 1103. Впрочем, пока никто не знает о точном количестве жертв в Волновахе и Мариуполе. Это могут быть тысячи людей.

Жертвы и раненые в Донецкой области / инфографика Павла Кириленко

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Все россияне понесут ответственность за свои преступления! – подчеркнул Павел Кириленко.

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Российские оккупанты пытаются атаковать в Донецкой области. Враг продолжает наступать на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Захватчиков очень много, но вооруженные силы Украины надежно обороняются.

Глава Донецкой ОВА подчеркнул, что оккупанты попытались прорвать оборону еще на Авдеевском направлении.

Их очень много, но мы их как уничтожали, так и уничтожаем. Мы будем продолжать защищать свою землю до того момента, пока не сможем гнать и уничтожать врага путем контратак,

– подчеркнул Кириленко.

Российские оккупанты уничтожили еще одно учебное заведение в Авдеевке – школу №1. Они обстреляли ее фосфорными боеприпасами. От здания буквально остались только стены.

Во временно оккупированном Донецке многие ждут, чтобы ВСУ выгнали захватчиков. Недавно кто-то нарисовал флаги Украины на одном из мостов.

В целом в Донецкой области российские оккупанты пытаются серьезно истощить Вооруженные силы Украины. Они стреляют практически из всего имеющегося вооружения. Так россияне хотят изнурить украинских военных и уничтожить фортификационные сооружения. Однако ВСУ надежно держат оборону и дают достойный отпор оккупантам.

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