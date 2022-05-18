Однако, как рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, наши ВСУ держат оборону.
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Он отметил, что преимущество врага состоит только в большом количестве живой силы.
Их очень много, но мы их как уничтожали, так и уничтожаем. Мы будем продолжать защищать свою землю до того момента, пока не сможем гнать и уничтожать врага путем контратак,
– подчеркнул Кириленко.
Какая ситуация на Донецком направлении
Российские оккупанты оказывают огневое воздействие вдоль всей линии соприкосновения. Основные усилия враг сосредоточил в Донецком операционном районе и Славянском направлении. Там захватчики пытаются усилить наступательные группировки. Враг продолжает наступление на:
- Лиманском,
- Северодонецком,
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Кураховском направлениях.
На Лиманском направлении противник вел наступление с целью установления полного контроля над населенным пунктом Дробышево и блокировки Лимана с севера.
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Достижение наших ВСУ за сутки
За предыдущие сутки, 17 мая, подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск поразили 10 беспилотников оперативно-тактического уровня, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили один беспилотник и 4 крылатых ракеты.
На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбили 12 атак врага, а также уничтожили:
- 3 танка,
- 3 артиллерийские системы,
- 6 единиц боевой бронированной техники,
- 7 автомобилей противника.
Какая ситуация в Луганской области
Российские кафиры сосредоточили свои войска в Луганской области. Там враг разместил до 15 вертолетов. Увеличение авиации зафиксировали на Бахмутском и Северодонецком направлениях.
Как рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ, на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки удалось отразить 12 атак врага. Наши бойцы уничтожили:
- 3 танка,
- 3 артиллерийские системы,
- 6 единиц боевой бронированной техники,
- 7 автомобилей противника.
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