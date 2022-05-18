Однако, как рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, наши ВСУ держат оборону.

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Он отметил, что преимущество врага состоит только в большом количестве живой силы.

Их очень много, но мы их как уничтожали, так и уничтожаем. Мы будем продолжать защищать свою землю до того момента, пока не сможем гнать и уничтожать врага путем контратак,

– подчеркнул Кириленко.

Какая ситуация на Донецком направлении

Российские оккупанты оказывают огневое воздействие вдоль всей линии соприкосновения. Основные усилия враг сосредоточил в Донецком операционном районе и Славянском направлении. Там захватчики пытаются усилить наступательные группировки. Враг продолжает наступление на:

Лиманском,

Северодонецком,

Бахмутском,

Авдеевском,

Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении противник вел наступление с целью установления полного контроля над населенным пунктом Дробышево и блокировки Лимана с севера.

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Достижение наших ВСУ за сутки

За предыдущие сутки, 17 мая, подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск поразили 10 беспилотников оперативно-тактического уровня, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили один беспилотник и 4 крылатых ракеты.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбили 12 атак врага, а также уничтожили:

3 танка,

3 артиллерийские системы,

6 единиц боевой бронированной техники,

7 автомобилей противника.

Какая ситуация в Луганской области

Российские кафиры сосредоточили свои войска в Луганской области. Там враг разместил до 15 вертолетов. Увеличение авиации зафиксировали на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

Как рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ, на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки удалось отразить 12 атак врага. Наши бойцы уничтожили:

3 танка,

3 артиллерийские системы,

6 единиц боевой бронированной техники,

7 автомобилей противника.

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