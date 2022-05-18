Однак, як розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, наші ЗСУ тримають оборону.
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Він зазначив, що перевага ворога полягає лише у великій кількості живої сили.
Їх дуже багато, але ми їх як нищили, так і нищимо. Ми продовжуватимемо захищати свою землю до того моменту, поки не будемо спроможні гнати і нищити ворога шляхом контратак,
– наголосив Кириленко.
Яка ситуація на Донецькому напрямку
Російські окупанти здійснюють вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення. Основні зусилля ворог зосередив у Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку. Там загарбники намагаються посилити наступальні угруповання. Ворог продовжує наступ на:
- Лиманському,
- Сєвєродонецькому,
- Бахмутському,
- Авдіївському,
- Курахівському напрямках.
На Лиманському напрямку противник вів наступ з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Дробишеве та блокування Лиману з півночі.
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Досягнення наших ЗСУ за добу
За попередню добу, 17 травня, підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ уразили 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили один безпілотник та 4 крилатих ракети.
На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбили 12 атак ворога, а також знищили:
- 3 танки,
- 3 артилерійські системи,
- 6 одиниць бойової броньованої техніки,
- 7 автомобілів противника.
Яка ситуація на Луганщині
Російські окупанти зосередили свої війська у Луганській області. Там ворог розмістив аж до 15 вертольотів. Збільшення авіації зафіксували на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.
Як розповіли у командуванні Повітряних сил ЗСУ, на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу вдалося відбити 12 атак ворога. Наші бійці знищили:
- 3 танки,
- 3 артилерійські системи,
- 6 одиниць бойової броньованої техніки,
- 7 автомобілів противника.
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