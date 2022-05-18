Однак, як розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, наші ЗСУ тримають оборону.

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Він зазначив, що перевага ворога полягає лише у великій кількості живої сили.

Їх дуже багато, але ми їх як нищили, так і нищимо. Ми продовжуватимемо захищати свою землю до того моменту, поки не будемо спроможні гнати і нищити ворога шляхом контратак,

– наголосив Кириленко.

Яка ситуація на Донецькому напрямку

Російські окупанти здійснюють вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення. Основні зусилля ворог зосередив у Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку. Там загарбники намагаються посилити наступальні угруповання. Ворог продовжує наступ на:

Лиманському,

Сєвєродонецькому,

Бахмутському,

Авдіївському,

Курахівському напрямках.

На Лиманському напрямку противник вів наступ з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Дробишеве та блокування Лиману з півночі.

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Досягнення наших ЗСУ за добу

За попередню добу, 17 травня, підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ уразили 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили один безпілотник та 4 крилатих ракети.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбили 12 атак ворога, а також знищили:

3 танки,

3 артилерійські системи,

6 одиниць бойової броньованої техніки,

7 автомобілів противника.

Яка ситуація на Луганщині

Російські окупанти зосередили свої війська у Луганській області. Там ворог розмістив аж до 15 вертольотів. Збільшення авіації зафіксували на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

Як розповіли у командуванні Повітряних сил ЗСУ, на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу вдалося відбити 12 атак ворога. Наші бійці знищили:

3 танки,

3 артилерійські системи,

6 одиниць бойової броньованої техніки,

7 автомобілів противника.

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