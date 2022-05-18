Тіло дитини під завалами зруйнованого будинку знайшли 18 травня. Також рятувальники виявили загиблу 35-річну жінку.
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Пошуково-рятувальні заходи на місці події все ще тривають. Загальна кількість загиблих становить 4 особи, постраждалих – 5 осіб.
Деталі про цинічний обстріл житлового будинку
17 травня російська армія завдала ракетного удару по Бахмуту. Один зі снарядів влучив у житловий будинок – п'ятиповерхівка обвалилася. Через це загинули двоє чоловіків віком 43 та 44 років, а також 75-річна жінка. Ще четверо осіб, серед яких діти – 9, 12 та 17 років – зазнали поранень різного ступеню тяжкості.
Зауважимо, загалом за 17 травня окупанти обстріляли ще 11 сіл та міст у Донецькій області:
- Маріуполь,
- Соледар,
- Авдіївку,
- Лиман,
- Торецьк,
- Костянтинівку,
- Сіверськ,
- Залізне,
- Бахмутське,
- Північне,
- Яблунівку.
Через це руйнувань зазнали 52 об'єкти цивільної інфраструктури. Серед них є школи, житлові будинки, фермерське господарство, промислові підприємства та об'єкти критичної інфраструктури.
Зауважимо, гатили росіяни по мирних українцях з авіації, танків, важкої артилерії, а також ракетних комплексів "Точка-У".
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- Російські окупанти масово гинуть на війні проти України. Станом на ранок 18 травня наші захисники ліквідували вже 28 300 ворожих бійців. Крім того, ворог втратив в Україні багато танків, гелікоптерів, безпілотників, засобів ППО, крилатих ракет, артилерійських систем, бойових броньованих машин тощо.
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