Тело ребенка под завалами разрушенного дома обнаружили 18 мая. Также спасатели обнаружили погибшую 35-летнюю женщину.
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Поисково-спасательные мероприятия на месте происшествия все еще продолжаются. Общее число погибших составляет 4 человека, пострадавших – 5 человек.
Детали о циничном обстреле жилого дома
17 мая российская армия нанесла ракетный удар по Бахмуту. Один из снарядов попал в жилой дом – пятиэтажка обрушилась. В результате погибли двое мужчин в возрасте 43 и 44 лет, а также 75-летняя женщина. Еще четверо человек, среди которых дети – 9, 12 и 17 лет – получили ранения различной степени тяжести.
Заметим, всего за 17 мая оккупанты обстреляли еще 11 сел и городов в Донецкой области:
- Мариуполь,
- Соледар,
- Авдеевка,
- Лиман,
- Торецк,
- Константиновка,
- Северск,
- Зализное,
- Бахмутское,
- Северное,
- Яблоневка.
Из-за этого разрушения получили 52 объекта гражданской инфраструктуры. Среди них школы, жилые дома, фермерское хозяйство, промышленные предприятия и объекты критической инфраструктуры.
Заметим, били россияне по мирным украинцам из авиации, танков, тяжелой артиллерии, а также ракетных комплексов "Точка-У".
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- Российские оккупанты массово гибнут на войне против Украины. По состоянию на утро 18 мая наши защитники ликвидировали уже 28 300 вражеских бойцов. Кроме того, враг потерял в Украине много танков, вертолетов, беспилотников, средств ПВО, крылатых ракет, артиллерийских систем, боевых бронированных машин.
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