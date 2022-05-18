Тело ребенка под завалами разрушенного дома обнаружили 18 мая. Также спасатели обнаружили погибшую 35-летнюю женщину.

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Поисково-спасательные мероприятия на месте происшествия все еще продолжаются. Общее число погибших составляет 4 человека, пострадавших – 5 человек.

Детали о циничном обстреле жилого дома

17 мая российская армия нанесла ракетный удар по Бахмуту. Один из снарядов попал в жилой дом – пятиэтажка обрушилась. В результате погибли двое мужчин в возрасте 43 и 44 лет, а также 75-летняя женщина. Еще четверо человек, среди которых дети – 9, 12 и 17 лет – получили ранения различной степени тяжести.

Заметим, всего за 17 мая оккупанты обстреляли еще 11 сел и городов в Донецкой области:

Мариуполь,

Соледар,

Авдеевка,

Лиман,

Торецк,

Константиновка,

Северск,

Зализное,

Бахмутское,

Северное,

Яблоневка.

Из-за этого разрушения получили 52 объекта гражданской инфраструктуры. Среди них школы, жилые дома, фермерское хозяйство, промышленные предприятия и объекты критической инфраструктуры.

Заметим, били россияне по мирным украинцам из авиации, танков, тяжелой артиллерии, а также ракетных комплексов "Точка-У".

Последние новости о войне в Украине

В Харьковской области Вооруженные силы Украины вернули под контроль нашего государства еще одно село. В частности, из вражеской оккупации освободили Дементиевку в Дергачевском районе.

Военное положение в Украине планируют продлить еще на 90 дней, то есть до 25 августа. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович убежден, что к осени война, скорее всего, не закончится.

Российские оккупанты массово гибнут на войне против Украины. По состоянию на утро 18 мая наши защитники ликвидировали уже 28 300 вражеских бойцов. Кроме того, враг потерял в Украине много танков, вертолетов, беспилотников, средств ПВО, крылатых ракет, артиллерийских систем, боевых бронированных машин.

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