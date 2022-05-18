Больше всего в Донецкой области от обстрелов пострадал город Бахмут. Там, по данным Нацполиции, вражеский снаряд разрушил завод и обрушил пятиэтажное здание. В результате погиб мужчина, а 9-летний мальчик получил тяжелые ранения, передает 24 канал.

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Всего в течение 17 мая российские оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области. Среди раненых – трое детей.

Враг атаковал Мариуполь, Бахмут, Соледар, Авдеевку, Лиман, Торецк, Константиновку, Северск, Железное, Бахмутское, Северное и Яблоновку.

52 гражданских объекта были разрушены

Известно, что в результате обстрелов разрушениям подверглись 52 гражданских объекта. Это, в частности, три школы, жилые дома, промышленные предприятия, фермерское хозяйство и несколько объектов критической инфраструктуры.

В Нацполиции отмечают, что российские войска обстреляли мирное население Донбасса из авиации, танков, тяжелой артиллерии, а также ракетных комплексов "Точка-У".

Полицейские уже начали досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Последствия вражеских обстрелов Донбасса за 17 мая: фото Нацполиции

Напомним, что вчера, 17 мая, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что вражеский ракетный удар разрушил конструкции здания с пятого по первый этаж в Бахмуте. Пожар, возникший в результате обстрела, удалось быстро локализовать. После этого спасатели начали разбирать завалы и спасли тяжелораненого 9-летнего ребенка.

Ситуация на Донбассе: последние обстрелы оккупантов

Населённые пункты Донецкой и Луганской областей до сих пор являются основной целью российских оккупантов. Враг атакует гражданскую инфраструктуру и разрушает жилые дома, где все еще могут оставаться люди.

За сутки 16 мая российские захватчики обстреляли 48 населенных пунктов, которые расположены на востоке Украины.

В результате обстрелов на Донбассе 16 мая погибли 22 мирных жителя. В частности, это были жители Лимана, Дробышевого, Авдеевки, Клинового, Марьянки, Торецка, Соледара. Кроме этого сообщается еще о по меньшей мере 11 раненых в результате российских атак.

В то же время, в течение 16 мая из районов ведения активных боевых действий в Луганской и Донецкой области удалось эвакуировать 587 человек.

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