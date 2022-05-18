Найбільше у Донецькій області від обстрілів постраждало місто Бахмут. Там, за даними Нацполіції, ворожий снаряд зруйнував завод та обвалив п’ятиповерхову будівлю. Внаслідок цього загинув чоловік, а 9-річний хлопчик отримав тяжкі поранення, передає 24 канал.

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Загалом упродовж 17 травня російські окупанти обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області. Серед поранених – троє дітей.

Ворог атакував Маріуполь, Бахмут, Соледар, Авдіївку, Лиман, Торецьк, Костянтинівку, Сіверськ, Залізне, Бахмутське, Північне та Яблунівку.

52 цивільних об’єкти зазнали руйнувань

Відомо, що внаслідок обстрілів руйнувань зазнали 52 цивільних об’єкти. Це зокрема три школи, житлові будинки, промислові підприємства, фермерське господарство та кілька об’єктів критичної інфраструктури.

У Нацполіції зазначають, що російські війська обстріляли мирне населення Донеччини з авіації, танків, важкої артилерії, а також ракетних комплексів "Точка-У".

Поліцейські вже розпочали досудові розслідування за статтею щодо порушення законів і звичаїв війни.

Наслідки ворожих обстрілів Донеччини за 17 травня: фото Нацполіції

Нагадаємо, що вчора, 17 травня, глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомляв, що ворожий ракетний удар зруйнував конструкції будинку з п'ятого по перший поверх у Бахмуті. Пожежу, що виникла внаслідок обстрілу, вдалось швидко локалізувати. Після цього рятувальники почали розбирати завали та врятували важкопоранену 9-річну дитину.

Ситуація на Донбасі: останні обстріли окупантів

Населені пункти Донецької та Луганської областей досі є основною мішенню російських окупантів. Ворог атакує цивільну інфраструктуру та руйнує житлові будинки, де все ще можуть залишатися люди.

Впродовж доби 16 травня російські загарбники обстріляли 48 населених пунктів, які розташовані на сході України.

Внаслідок обстрілів на Донбасі 16 травня загинуло 22 мирних жителі. Зокрема це були мешканці Лиману, Дробишевого, Авдіївки, Клинового, Мар’янки, Торецька, Соледара. Окрім цього повідомляється ще про щонайменше 11 поранених внаслідок російських атак.

Водночас впродовж 16 травня з районів ведення активних бойових дій на Луганщині та Донеччині вдалося евакуювати 587 людей.

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