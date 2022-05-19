Так, українській військові показали наслідки провальної переправи росіян через Сіверський Донець. Це трапилось на Луганщині 11 травня.
Увага "Командування нас кинуло": СБУ опублікувало допит полоненого поблизу Циркунів
Завдяки українській армії, яка успішно розбила росіян, окупанти втратили понад 80 одиниць техніки.
Що відомо про свіжі втрати росіян
Відомо, що з 5 по 12 травня окупанти хотіли перейти річку Сіверський Донець. Для "допомоги" вони залучили танковий полк. Форсування Сіверського Донцю російськими військами припинилося 13 травня.
На відео видно, що залишилося від російських танків – саме одне "кладовище". На деяких – білі написи ZOV, на інших буква O.
Все, що залишилося від форсування Сіверського Донцю: дивіться відео "Українського свідка"
Втрати ворога: останні новини
Цікаво – ЗСУ мають особливий "подарунок" окупантам на День вишиванки: дивіться відео