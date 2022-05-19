Про успішні бойові операції українських десантників розповів командир артилерійського підрозділу 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ Збройних Сил України.

Читайте також Вже 28 500 мертвих окупантів і тисячі знищеної техніки: свіжі втрати російських військ

Мінус ще один склад з ворожими боєприпасами

Під час ведення бойових дій з російськими окупантами десантники бригади знищили склад з боєприпасами, а також чималу кількість бронетанкової та автомобільної техніки ворога.

Зокрема завдяки українським захисникам ворог втратив легкоброньовану техніку – БМП, БТР та "Тигри". Також автомобільна техніка, яка рухалась колоною, була уражена нашими бійцями.

Знищували танки ворога, були випадки коли під час стрільби із закритої вогневої позиції були влучення в танк противника, який залишав район зосередження,

– розповів командир артилерійського підрозділу.

Жоден військовий не забутий

Він переконаний, що перемога буде за Україною. Адже в це вірять усі захисники, які всіма можливими шляхами – силами та засобами – ведуть Україну до перемоги.

Кожен військовослужбовець має знати, що він не забутий, що про нього пам’ятають і вдома, і його побратими. Про нього знає весь світ, а весь світ разом з Україною він захищає від агресора,

– сказав командир.

В Чорнобаївці знищили склад боєприпасів

Нагадаємо, що на початку травня українські військові вже вкотре розгромили російських окупантів в Чорнобаївці. Це була 18 вдала атака в уже легендарному місці.

За словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, українські захисники знищили там склад з ворожими боєприпасами.

Також раніше українські війська завдали удару по позиціях ворога в районі Великої Олександрівки, що на Херсонщині. Там теж вдалося знищити склад боєприпасів і ліквідувати понад 70 окупантів. За словами глави Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула, знищення складу боєприпасів було дуже важливим через те, що це превентивний удар, який завадив окупаційним військам накопичувати сили.

Загалом же вороги завдяки нашим військовим зазнають втрат по усіх напрямках. Станом на 19 травня Росія втратила з особового складу 28 500 окупантів. Лише впродовж минулої доби ЗСУ вдалось ліквідувати 200 ворогів.

До теми – ЗСУ зрівняли із землею командний пункт бригади морпіхів Росії: відео