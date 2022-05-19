Об успешных боевых операциях украинских десантников рассказал командир артиллерийского подразделения 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ Вооруженных Сил Украины.

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Минус еще один склад с вражескими боеприпасами

В ходе ведения боевых действий с российскими оккупантами десантники бригады уничтожили склад с боеприпасами, а также большое количество бронетанковой и автомобильной техники врага.

В частности, благодаря украинским защитникам враг потерял легкобронированную технику – БМП, БТР и "Тигры". Также автомобильная техника, двигавшаяся колонной, была поражена нашими бойцами.

Уничтожали танки врага, были случаи, когда во время стрельбы из закрытой огневой позиции были попадания в танк противника, который покидал район сосредоточения,

– рассказал командир артиллерийского подразделения.

Ни один военный не забыт

Он уверен, что победа будет за Украиной. Ведь в это верят все защитники, которые всеми возможными способами – силами и средствами – ведут Украину к победе.

Каждый военнослужащий должен знать, что он не забыт, что о нем помнят и дома и его собратья. О нем знает весь мир, а весь мир вместе с Украиной он защищает от агрессора,

– сказал командир.

В Чернобаевке уничтожен склад боеприпасов

Напомним, что в начале мая украинские военные разгромили российских оккупантов в Чернобаевке. Это была 18-я удачная атака в уже легендарном месте.

По словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, украинские защитники уничтожили там склад с вражескими боеприпасами.

Также ранее украинские войска нанесли удар по позициям врага в районе Великой Александровки на Херсонщине. Там тоже удалось уничтожить склад боеприпасов и ликвидировать более 70 оккупантов. По словам главы Криворожской военной администрации Александра Вилкула, уничтожение состава боеприпасов было очень важным из-за того, что это превентивный удар, помешавший оккупационным войскам накапливать силы.

В целом же враги благодаря нашим военным теряют потери по всем направлениям. По состоянию на 19 мая Россия потеряла из личного состава 28,5 тысячи оккупантов. Только за прошедшие сутки ВСУ удалось ликвидировать 200 врагов.

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