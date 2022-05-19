Так, украинские военные показали последствия провальной переправы россиян через Северский Донец. Это произошло в Луганской области 11 мая.

Внимание "Командование нас бросило": СБУ опубликовало допрос пленника возле Циркунов

Благодаря украинской армии, которая успешно разбила россиян, оккупанты потеряли более 80 единиц техники.

Что известно о свежих потерях россиян

Известно, что с 5 по 12 мая оккупанты хотели перейти реку Северский Донец. Для "помощи" они привлекли танковый полк. Форсирование Северского Донца российскими войсками прекратилось 13 мая.

На видео видно, что осталось от российских танков – одно только "кладбище". На некоторых – белые надписи ZOV, на других – буква O.

Все, что осталось от форсирования Северского Донца: смотрите видео "Украинского свидетеля"

Потери врага: последние новости

Интересно – у ВСУ есть особый "подарок" оккупантам на День вышиванки: смотрите видео