Так, украинские военные показали последствия провальной переправы россиян через Северский Донец. Это произошло в Луганской области 11 мая.
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Благодаря украинской армии, которая успешно разбила россиян, оккупанты потеряли более 80 единиц техники.
Что известно о свежих потерях россиян
Известно, что с 5 по 12 мая оккупанты хотели перейти реку Северский Донец. Для "помощи" они привлекли танковый полк. Форсирование Северского Донца российскими войсками прекратилось 13 мая.
На видео видно, что осталось от российских танков – одно только "кладбище". На некоторых – белые надписи ZOV, на других – буква O.
Все, что осталось от форсирования Северского Донца: смотрите видео "Украинского свидетеля"
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