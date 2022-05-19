Так, украинские военные показали последствия провальной переправы россиян через Северский Донец. Это произошло в Луганской области 11 мая.

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Благодаря украинской армии, которая успешно разбила россиян, оккупанты потеряли более 80 единиц техники.

Что известно о свежих потерях россиян

Известно, что с 5 по 12 мая оккупанты хотели перейти реку Северский Донец. Для "помощи" они привлекли танковый полк. Форсирование Северского Донца российскими войсками прекратилось 13 мая.

Справка. При попытке переправы через реку Северский Донец 11 мая российская армия потеряла 485 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады из направленных туда 550 (то есть 88%), также более 80 единиц техники России было повреждено.

На видео видно, что осталось от российских танков – одно только "кладбище". На некоторых – белые надписи ZOV, на других – буква O.

Все, что осталось от форсирования Северского Донца: смотрите видео "Украинского свидетеля"

Потери врага: последние новости

Недавно во время ведения боевых действий с российскими оккупантами десантники бригады уничтожили склад с боеприпасами, а также большое количество бронетанковой и автомобильной техники врага. В общей сложности по состоянию на 19 мая ВСУ уже уничтожили 28 500 захватчиков. За сутки удалось ликвидировать еще 200 врагов. Потери врага в технике составляют: личного состава 28 500 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1 254 (+3) единицы;

боевых бронированных машин – 3 063 (+20) единицы;

артиллерийских систем – 595 (+9) единиц;

РСЗО – 199 единиц;

средств ПВО – 93 (+2) единицы;

самолетов – 203 (+1) единицы;

вертолетов – 167 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14) единиц;

крылатых ракет – 103 (+1) единицы;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 157 (+20) единиц;

специальной техники – 43 единицы. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко уверен, что Вооруженные Силы Украины уничтожили уже почти 50% их способности беспилотных летательных аппаратов (436 единиц – 24 канал). Но это касается не только беспилотников. Почти по каждой из позиций у них потери составляют 40 – 50%, заверил он.

Интересно – у ВСУ есть особый "подарок" оккупантам на День вышиванки: смотрите видео