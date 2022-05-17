Более того, у них осталось не так уж много беспилотников. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Важно России не хватает ресурсов для наступления по фронту, – военный обозреватель
По его словам, мы сейчас видим, что техника "второй армии мира" не так уж высокотехнологична и современна, как они любили об этом заявлять на своих пропагандистских каналах.
"Мы видим, что даже на передовую они отправляют советские танки Т-72, у которых нет динамической защиты. В современной войне он ни к чему", – отметил Коваленко.
Более того, их беспилотники, у которых "нет аналогов в мире", от российского имеют разве что бутылку, добавил специалист. Их тоже осталось немного, если даже старые танки россияне снимают с консервации.
Я уверен, что Вооруженные Силы Украины уничтожили уже почти 50% от их способности БПЛА (436 единиц – 24 канал). Это касается не только беспилотников. Почти по каждой из позиций у них потери составляют 40 – 50%,
– отметил Коваленко.
Свежие потери врага по состоянию на 17 мая
По состоянию на сегодняшний день количество убитых российских бойцов составляет 27 900. Эта цифра не является окончательной, ведь подсчитать погибших в районах активных боевых действий – невозможно. Кроме этого, у россиян уже стало меньше техники, в том числе:
- танков – 1 235 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 009 единиц;
- артиллерийских систем – 578 единиц;
- РСЗО – 198 единиц;
- средств ПВО – 90 единиц;
- самолетов – 201 единица;
- вертолетов – 167 единиц;
- автомобильной техники и цистерн с топливом – 2 109 единиц;
- кораблей / катеров – 13 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 единиц;
- специальной техники – 43 единицы;
- крылатых ракет – 97 единиц.