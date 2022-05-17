Более того, у них осталось не так уж много беспилотников. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Важно России не хватает ресурсов для наступления по фронту, – военный обозреватель

По его словам, мы сейчас видим, что техника "второй армии мира" не так уж высокотехнологична и современна, как они любили об этом заявлять на своих пропагандистских каналах.

"Мы видим, что даже на передовую они отправляют советские танки Т-72, у которых нет динамической защиты. В современной войне он ни к чему", – отметил Коваленко.

Более того, их беспилотники, у которых "нет аналогов в мире", от российского имеют разве что бутылку, добавил специалист. Их тоже осталось немного, если даже старые танки россияне снимают с консервации.

Я уверен, что Вооруженные Силы Украины уничтожили уже почти 50% от их способности БПЛА (436 единиц – 24 канал). Это касается не только беспилотников. Почти по каждой из позиций у них потери составляют 40 – 50%,

– отметил Коваленко.

Справка. Официально сообщалось, что у России есть приблизительно 2 тысячи БПЛА. Однако, чтобы узнать реальную ситуацию, эти данные нужно делить по меньшей мере на три. Военно-политический обозреватель считает, что их в общей сложности чуть больше тысячи.

Свежие потери врага по состоянию на 17 мая

По состоянию на сегодняшний день количество убитых российских бойцов составляет 27 900. Эта цифра не является окончательной, ведь подсчитать погибших в районах активных боевых действий – невозможно. Кроме этого, у россиян уже стало меньше техники, в том числе: